Gwen Stefani ‘Bouquet’ : date de sortie, liste des titres, singles

La transformation country de Gwen Stefani au cours des dernières années n’a pas vraiment été un secret, mais maintenant, elle embrasse le genre de la manière la plus grande qu’elle ait jamais connue. La pop star a annoncé son cinquième album studio, Bouquet, le 18 septembre en dévoilant sa couvertureVêtue d’un chapeau de cow-boy et d’un costume à carreaux marron – sur fond de tons terreux du milieu du siècle – il semble que Stefani va surfer sur la tendance cow-boy comme un bronco avec au moins une partie de sa nouvelle musique.

Bien que Stefani ait sorti quelques singles récemment (principalement des duos avec son mari Blake Shelton), cela fait un moment que l’ancienne chanteuse de No Doubt n’a pas sorti de nouveau projet complet.

La liste des pistes comprend une fonctionnalité spéciale

En plus de la pochette de l’album, Stefani a également révélé la liste des 10 chansons de l’album. Le seul artiste présenté est (sans surprise) Shelton, qui apparaît sur la dernière chanson, « Purple Irises ». Stefani a en fait sorti « Purple Irises » au début de 2024, des mois avant que quiconque ne le sache Bouquet.

L’album « Bouquet » de Gwen Stefani contient le premier single « Somebody Else’s ».

Le premier single s’en prend à un ex

Stefani a teasé le premier single de l’album « Somebody Else’s » par publication d’un extrait du studio quelques jours avant le Bouquet annonce. Le tube endiablé semble être dirigé contre un ex, dont Stefani ne pourrait pas être plus heureuse de se débarrasser. « Je ne sais pas ce qu’une femme comme moi faisait avec un homme comme toi », chante Stefani dans l’extrait. « Mais maintenant, j’ai un amour si vrai. »

Bouquet Fleurira très bientôt

L’attente du nouvel album ne sera pas trop longue. Stefani a annoncé Bouquet sortira le 15 novembre.