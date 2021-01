Gwen Stefani le jette tout le chemin en elle nouvelle vidéo pour « Let Me Reintroduce Myself », qui rend hommage à la riche carrière musicale de l’artiste.

La nouvelle chanson, qui est sortie le 7 décembre, fait déjà référence à l’un des moments les plus emblématiques de Gwen. Dans le premier couplet, elle nomme les chèques «bananes», un clin d’œil clair à son méga hit de 2004 «Hollaback Girl», qui a appris au monde entier à épeler le nom du fruit. Elle poursuit en rappelant aux fans qu’elle n’est pas seulement « des disques sur votre étagère », un indice que la chanteuse de « Sweet Escape » est prête à entrer dans la prochaine ère de sa carrière musicale. Cependant, elle ne bouge pas sans avoir d’abord rappelé aux fans d’où elle venait.

Le clip, sorti le 2 janvier, rend hommage à près de chaque moment emblématique du passé musical de Gwen. Dans la vidéo, plusieurs versions de Gwen se réunissent pour se produire sur la même scène, portant des looks qui La voix mentor célèbre dans les vidéoclips précédents et même sur le tapis rouge.