Gwen Stefani annonce son cinquième album studio « Bouquet »

Gwen Stefani est prête à éclore ! La superstar a révélé mercredi (18 septembre) que son cinquième album studio, Bouquetarrivera le 15 novembre.

Elle a également dévoilé la pochette de l’album et la liste des titres. La photo montre Stefani avec un chapeau de cow-boy et un costume à carreaux marron, allongée sur un lit tout en tenant une fleur blanche. La liste des 10 titres comprend une collaboration unique, sa chanson d’amour précédemment sortie, « Purple Irises », avec son mari Blake Shelton. De plus, le premier single de l’album, « Somebody Else’s », devrait sortir vendredi (20 septembre).

Explorer Explorer Voir les dernières vidéos, graphiques et actualités Voir les dernières vidéos, graphiques et actualités

mon cinquième album studio, ‘Bouquet’, sera en pleine floraison le 15 novembre 💐

précommandez ‘Bouquet’ disponible MAINTENANT en exclusivité sur ma boutique en ligne, comprenant un vinyle bleu en édition limitée. le premier single, ‘Somebody Else’s’, sera disponible partout à partir de DEMAIN à 21h PST /… pic.twitter.com/3NGVqTIqQi – Gwen Stefani (@gwenstefani) 18 septembre 2024

Bouquet marque le premier album de Stefani depuis 2016 Voilà à quoi ressemble la vérité et son album de vacances de 2017, Tu me donnes l’impression que c’est Noël. Voilà à quoi ressemble la vérité a marqué le premier numéro 1 de Stefani dans le classement des albums Billboard 200.

Ce fut une année passionnante pour Stefani, qui a retrouvé ses camarades de groupe No Doubt, le bassiste Tony Kanal, le guitariste Tom Dumont et le batteur Adrian Young pour une performance à Coachella en avril après une pause permanente en 2013.

Elle a également reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en octobre dernier. Shelton a prononcé un discours chaleureux lors de la cérémonie, déclarant à la foule : « Aujourd’hui, c’est agréable de la voir honorée pour son projet parallèle, qui est d’être l’une des plus grandes stars du monde. À mon avis, Gwen est la personne idéale pour recevoir une étoile sur le Walk of Fame. De la musique, de la télévision et du cinéma à la mode et à la beauté, elle a atteint le sommet à maintes reprises, avec son style unique qui a fait tomber le monde amoureux d’elle. Pas autant que moi, cependant. »