Gwen Stefani amène ses fils au champ de citrouilles – Hollywood Life

Crédit d’image : @CelebCandidly / MEGA

Gwen Stefani a célébré l’automne avec une journée familiale de cueillette de citrouilles avec ses fils Kingston, 16, Zuma, 14, et Apollon, 8, le dimanche 23 octobre. L’icône de la pop, 53 ans, et ses garçons participaient à une chute classique environ une semaine avant le début d’Holoweekend ! Il semblait que ce n’était qu’un voyage entre mère et fils, car elle n’était pas photographiée avec son mari Blake Shelton, 46, pendant le voyage.

Gwen a gardé sa tenue super simple et décontractée pour le patch citrouille. Elle portait un débardeur blanc et des kakis. Elle avait aussi un chandail rayé noué autour de sa taille, et elle portait une casquette assortie avec «Cowboy Hat» imprimé sur le devant (c’était peut-être une pointe de chapeau à son mari, qui est une star de la musique country).

Cela ressemblait à ses fils, qu’elle partage avec son ex-mari Gavin Rossdale, s’amusaient. Gwen a été vue en train de traverser le champ de citrouilles avec Apollo, qui a porté une tenue entièrement rouge avec un pull et un short Vans assortis. Elle a également été vue en train de discuter avec son fils aîné Kingston, qui portait un sweat à capuche noir, et sa petite amie. Le deuxième fils de Gwen, Zuma, n’a pas été photographié avec sa mère ou ses frères.

Le champ de citrouilles n’était pas son seul arrêt dimanche. Outre le plaisir d’automne en famille, Gwen a également été vue se rendant au match de flag-football d’Apollo plus tôt dans la journée. Elle a été aperçue portant la même tenue et accompagnant Kingston et sa petite amie, alors que le jeune couple s’embrassait au match. Elle a encouragé son plus jeune depuis la ligne de touche, et Kingston a également été vu en train de donner un high five à son petit frère. Le père des garçons, Gavin, était également au match pour soutenir Apollo.

Outre le match de dimanche, Gwen et Gavin se sont retrouvés à plusieurs reprises lors des matchs de football de leur fils. Les deux ex ont été vus en train de soutenir le jeune lors d’un autre de ses matchs, la semaine précédente. Gavin a célébré les talents de footballeur de son plus jeune fils en partageant une adorable vidéo Instagram de lui dans son uniforme, sur l’air de la chanson de son groupe Bush “May Your Love Be Pure”. Il a également sous-titré le clip “home”, un emoji au cœur noir.