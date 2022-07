Gwen Stefani accusée d’appropriation culturelle dans le nouveau clip “Light My Fire”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Gwen Stefani a été accusée d’appropriation culturelle pour son look dans le clip de sa nouvelle chanson “Light My Fire”, une collaboration avec le rappeur jamaïcain Sean Paul et la chanteuse Shenseea.

Dans la vidéo, Stefani, 52 ans, porte des dreadlocks et une tenue bleue et jaune assortie au drapeau jamaïcain tout en dansant et en chantant sur un rythme reggae.

“Vous tous. Mother Appropriation est de retour !!!!” une personne a écrit sur Twitter. “Où ma ruche No Doubt / Gwen des années 2000 !!!?? IL EST TEMPS !!!”

Un autre commentateur de Twitter a écrit : « Chère Gwen, tu es bien trop à l’aise avec l’appropriation culturelle. Vous vous souvenez tous des filles harajuku ? Le bindi qu’elle a choisi de porter dans une de ses vidéos ? Les nœuds bantous ? vidéo, ainsi que, dépeignant indécemment des femmes latines ? »

Pourtant, un autre utilisateur de Twitter a accusé le coach “Voice” de traiter la culture comme “s’habiller”.

“Il est temps que vous arrêtiez de traiter le patrimoine des gens comme un jeu enfantin et que vous lui donniez le respect qu’il mérite. Sinon, pourquoi ne présentez-vous pas votre PROPRE origine culturelle dans votre travail ? Je suis sûr que les gens aimeraient voir ça.”

Cependant, le chanteur principal de No Doubt avait plus que quelques supporters.

“Sean Paul et de nombreux Jamaïcains ne s’en soucient pas, ils sont là sur le tournage de la vidéo lol”, a souligné un défenseur de Twitter. “Sean Paul a même félicité Gwen d’avoir embrassé la culture pendant des années.”

Paul, dans une interview avec Rolling Stone, a qualifié la chanson de “rêve épique” devenu réalité. “Je suis fan de Gwen Stefani depuis toujours.”

Shenseea a déclaré dans la même interview : “Je suis honoré d’être sollicité par deux légendes pour cette collaboration, tout le processus a été passionnant et collaboratif. J’ai hâte que nos fans apprécient la vidéo !”

L’interprète de “Hollaback” a déjà été accusé d’appropriation.

Son premier album solo “Love. Angel. Music. Baby.” à partir de 2004 comportait plusieurs morceaux sur la mode de la contre-culture Harajuku de Tokyo. Stefani a exprimé son amour pour le style décalé. Elle a également eu quatre danseurs japonais surnommés Love, Angel, Music et Baby qui ont joué dans plusieurs vidéos et parfois en direct.

Stefani s’est défendue dans une interview avec le magazine Paper l’année dernière.

“Nous apprenons les uns des autres, nous partageons les uns des autres, nous grandissons les uns des autres et toutes ces règles nous divisent de plus en plus”, a-t-elle déclaré.