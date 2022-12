Gwen Stefani à ‘Noël au Rockefeller Center’ 2022: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : NBC

Gwen Stefani semblait prête pour la saison des vacances alors qu’elle se produisait lors de la saison 2022 Noël à Rockefeller centre. L’événement a été diffusé sur NBC le 30 novembre et Gwen a été la première à monter sur scène avec une représentation de “Santa Claus Is Comin’ To Town”. Elle a complété son look avec ses cheveux coiffés en grosses boucles, séparés sur le côté dans un style Old Hollywood. Elle a également porté un fard à paupières doré festif et un rouge à lèvres rouge foncé pour peaufiner son look inspiré des vacances. Gwen était également entourée de danseurs en costumes de Père Noël.

Plus à propos Gwen Stefani

Pendant les répétitions du spectacle, Gwen est montée sur scène pour se préparer pour le spectacle. Des photos pré-publiées de la répétition montraient la chanteuse dans une tenue à manches longues, rouge et blanche avec un corset au milieu. Son set solo était complet avec des danseurs de fond, qui portaient tous des tenues rouges et blanches similaires.

En plus des performances solo de Gwen, elle est également montée sur scène avec son mari, Blake Shelton, pour chanter leur duo de Noël “You Make It Feel Like Christmas”. La chanson est sortie en 2017, mais a été un incontournable des vacances pour Gwen et Blake dans les années qui ont suivi. Ils l’ont déjà joué lors de diverses émissions spéciales de vacances au fil des ans.

Le 2022 Noël au Rockefeller Center spécial a également présenté des performances de stars comme Brett Eldredge, David Foster et Katharine McPhee, Dan + Shay, Alicia Keys, les Radio City Rockettes et plus encore. Il était animé, comme d’habitude, par AUJOURD’HUI Afficher les co-présentateurs Savannah Guthrie, Hoda Kotb et Craig Melvinaussi bien que Mario López. En outre, Maya Rodolphe et Amy Poehler semblaient faire une chose rare et spéciale ensemble.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Noël au Rockefeller Center est l’une des traditions de vacances les plus appréciées de New York, qui remonte aux années 1930. En plus des performances, l’événement comprendra également l’illumination officielle de l’arbre de Noël du Rockefeller Center. Cette année, l’arbre mesure 82 pieds de haut et 50 pieds de large, originaire de Queensbury, New York. L’usine de 14 tonnes est recouverte de plus de 50 000 lumières et illuminera la ville de Ne York cette saison des fêtes. L’arbre est surmonté d’une étoile Swarovski composée de 3 millions de cristaux et les visiteurs peuvent le voir en personne tout au long du mois.