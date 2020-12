Le couple, qui sont également des collègues entraîneurs sur « The Voice », s’est récemment fiancé et Stefani a partagé comment elle avait failli gâcher sa proposition.

« J’essayais de ne pas aller en Oklahoma parce que ça devenait trop compliqué avec (Covid-19) et la famille », a déclaré Stefani. «Je me dis: ‘Je pense que nous devrions simplement annuler le voyage.’ C’était l’un de ceux-là. Ensuite, nous l’avons mis ensemble et nous avons fini par y aller. «

Stefani a déclaré que leurs familles étaient présentes, y compris ses fils de son précédent mariage avec le chanteur Gavin Rossdale.