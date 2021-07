Gwen Levi est rentrée chez elle après que le juge a approuvé la libération pour cause de compassion

WASHINGTON – Une femme âgée qui a été récemment arrêtée après avoir manqué des appels téléphoniques de fonctionnaires alors qu’elle suivait un cours d’informatique – une violation possible de sa détention à domicile – est rentrée chez elle à la suite de la décision d’un juge fédéral d’accéder à sa demande de libération pour compassion.

Dans une décision de quatre pages mardi, la juge de district américaine Deborah C. Chasanow a déclaré que « cela ne ferait pas grand-chose » pour forcer Gwen Levi – 76 ans qui est en rémission d’un cancer du poumon et que le ministère de la Justice avait jugé non violent – à servir le l’intégralité de sa peine.

« Au cours de son incarcération, elle a suivi de nombreux cours, travaillé et suivi une formation sur la drogue », a écrit Chasanow, notant l’âge de Levi, ses conditions médicales et l’absence de problèmes disciplinaires majeurs.

Levi fait partie des plus de 24 000 prisonniers fédéraux qui, sous l’administration Trump, ont été autorisés à purger leur peine en détention à domicile pour ralentir la propagation du COVID-19 derrière les barreaux. Mais une note du ministère de la Justice publiée dans les derniers jours de l’administration Trump a déclaré que les détenus dont les peines s’étendront au-delà de la pandémie doivent être ramenés en prison. Cela comprenait Levi, qui a encore quatre ans à purger, et environ 4 000 autres prisonniers, dont certains ont trouvé un emploi et sont retournés à l’école.

Levi a passé l’année écoulée depuis qu’elle a été renvoyée chez elle à faire du bénévolat pour des groupes de justice pénale.

Plus récemment, Levi a attiré l’attention des médias après un voyage à un cours d’informatique qui a conduit à son arrestation. Levi pensait qu’elle avait été autorisée à assister au cours, a déclaré son avocat. Elle avait éteint son téléphone, ignorant que les fonctionnaires de sa maison de transition l’appelleraient plusieurs fois. Levi a été arrêté quatre jours plus tard. Un rapport du Bureau des prisons a qualifié l’incident d' »évasion ».

Levi purgeait plus de 30 ans pour des accusations de complot en matière de drogue. Sa peine a été réduite à 24 ans dans le cadre du First Step Act, un projet de loi sur la justice pénale de l’ère Trump qui réduisait les peines pour les crimes non violents liés à la drogue. Avant son arrestation le mois dernier, Levi était confinée à domicile depuis 13 mois.

Dans sa décision faisant droit à la demande de libération pour compassion, Chasanow a déclaré que Levi « avait bien réussi le confinement à domicile », malgré l’incident qui a conduit à son arrestation.

Dans une déclaration à la suite de la décision de Chasanow, Kevin Ring, président de Families Against Mandatory Minimums, a déclaré :

« La renvoyer en prison pour avoir suivi un cours d’informatique était honteux. Elle mérite d’être à la maison », a déclaré Ring. « Mais le combat est loin d’être terminé. Il est temps que l’administration Biden veille à ce que les 4 000 personnes confinées à domicile puissent également rester à la maison avec leur famille. »

Des groupes de défense ont exhorté le ministère de la Justice à annuler la note juridique de l’ère Trump, mais l’administration ne pense pas que le problème soit urgent. Le ministère de la Justice a déclaré en mai que les détenus ayant encore des années à purger ne seraient probablement pas renvoyés en prison de sitôt, car la crise de santé publique devrait durer le reste de l’année.