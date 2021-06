Gwen Berry prend la 3e place au marteau et qualifie l’hymne national des essais de « configuration »

EUGENE, Oregon — Il existe une certaine routine pour les trois premiers dans une épreuve des essais olympiques d’athlétisme aux États-Unis, après avoir obtenu leur place dans l’équipe américaine. On leur remet un drapeau américain et un bouquet de fleurs. Ils se tiennent sur le podium. Ils prennent quelques photos. Ensuite, ils effectuent un tour de victoire autour de Hayward Field, sous les acclamations de la foule.

Gwendolyn Berry savait à quoi s’attendre samedi soir, après s’être classée troisième au lancer du marteau. Mais elle ne s’attendait pas à ce que, alors qu’elle montait sur le podium avant de prendre des photos, les organisateurs joueraient La bannière étoilée.

« J’ai l’impression que c’était une configuration. J’ai l’impression qu’ils l’ont fait exprès », a déclaré Berry. « Et j’étais énervé, pour être honnête. »

Berry, 31 ans, a déjà protesté alors qu’il était sur le podium lors d’un événement sportif international et est devenu un ardent défenseur des athlètes utilisant leurs plateformes pour parler de problèmes qui les intéressent. Alors que l’hymne national jouait, elle s’est détournée du drapeau américain pour se diriger vers les sièges sud de Hayward Field. Ensuite, elle a drapé un T-shirt sur lequel était écrit « Activist Athlete » au-dessus de sa tête.

« C’était drôle parce qu’ils disaient qu’ils allaient jouer (l’hymne) avant que nous ne sortions, et puis il se trouve qu’ils l’ont joué quand nous étions là-bas », a déclaré Berry. « Alors, vous savez, ça va. Je ne veux vraiment pas parler de l’hymne parce que ce n’est pas important. L’hymne ne parle pas pour moi. Il ne l’a jamais fait. »

En réponse à une demande de commentaires d’USA TODAY Sports, la directrice générale des communications d’USA Track & Field, Susan Hazzard, a écrit dans un e-mail que l’hymne national devait être joué à 17h20, heure locale.

« Nous n’avons pas attendu que les athlètes soient sur le podium pour les prix du lancer de marteau, l’hymne national est joué tous les jours selon un calendrier précédemment publié », a écrit Hazzard. « Nous sommes ravis de l’équipe féminine de lancer du marteau qui s’est sélectionnée pour les Jeux. »

Berry a obtenu une place dans sa deuxième équipe olympique consécutive avec un lancer de 241 pieds 2 pouces. DeAnna Price a remporté l’épreuve et a établi un nouveau record américain et de compétition avec son meilleur lancer de 263 pieds 6 pouces.

Alors que le Comité international olympique interdit les protestations et les démonstrations sur le terrain de jeu en vertu de la règle 50 de la charte olympique, le Comité olympique et paralympique américain a modifié ses règles pour les essais olympiques pour autoriser les protestations – un écart important par rapport à la politique précédente.

En 2019, l’USOPC a réprimandé Berry – ainsi que l’escrimeur Race Imboden – pour leurs démonstrations sur le podium aux Jeux panaméricains. Berry, qui a remporté l’or, a levé le poing pendant le jeu de La bannière étoilée.

Au cours des années qui ont suivi, Berry a continué d’attirer l’attention sur les inégalités raciales et la brutalité policière en Amérique, tout en faisant pression pour que les athlètes aient le droit de s’exprimer sur les problèmes qui leur sont importants pendant la compétition.

« Il se passe beaucoup de choses dans ce monde qui sont plus importantes que le sport », a déclaré Berry jeudi. « Et je veux juste que tout le monde comprenne qu’en tant qu’athlètes, nous pouvons utiliser nos voix – nous devrait utiliser nos voix – pour sensibiliser à ces problèmes qui ont un impact sur nos communautés. »

Berry a précédemment indiqué qu’elle continuerait de parler de ces problèmes aux Jeux olympiques de Tokyo, qui débuteront le 23 juillet. Le CIO a déclaré qu’il continuerait de punir ceux qui protestent sur le podium ou sur le terrain de jeu. L’USOPC a dit que non.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait des plans spécifiques pour des manifestations à Tokyo, Berry a dit qu’elle n’était pas encore sûre – mais qu’elle ferait certainement quelque chose.

« Le sport est un divertissement. Mais mon objectif, ma voix et ma mission sont plus grands que le sport », a déclaré Berry. « Donc, je peux représenter mes communautés et mon peuple, et ceux qui sont morts aux mains de la brutalité policière, ceux qui sont morts (à cause) de ce racisme systémique – j’ai l’impression que c’est la partie importante. C’est pourquoi je suis va, et c’est pourquoi j’étais ici aujourd’hui. »

Contactez Tom Schad à tschad@usatoday.com ou sur Twitter @Tom_Schad.