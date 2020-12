Certaines personnes gardent le moral même dans les moments les plus difficiles. Une fillette de neuf ans a fait preuve d’un immense courage lorsqu’elle a continué à jouer au synthétiseur pendant qu’une intervention chirurgicale était pratiquée sur son cerveau pour avoir enlevé une tumeur.

Soumya appartient à Gwalior du Madhya Pradesh et a récemment subi une opération pour l’ablation d’une tumeur au cerveau. La fille a continué à jouer au synthétiseur pendant son opération cérébrale dans les hôpitaux BIMR, signalé L’Inde aujourd’hui.

Selon le rapport, les médecins ont choisi d’effectuer une intervention chirurgicale en utilisant la méthode «Awake Craniotomy». L’anesthésie locale n’a été administrée qu’à la partie du corps où l’opération devait être effectuée. Après l’opération, Soumya a été gardée en observation pendant un certain temps. Elle est sortie de l’hôpital samedi soir.

La fille peut être vue en train de jouer au synthétiseur dans les images et la vidéo qui ont été enregistrées pendant son opération. Soumya s’est entretenue avec l’agence de presse ANI et les a informés qu’en plus du piano, elle a également joué à des jeux vidéo pendant l’opération qui s’est poursuivie pendant six heures.

Madhya Pradesh: Soumya, 9 ans, qui a subi une opération d’une tumeur au cerveau à l’hôpital Birla de Gwalior, a joué du piano pendant son opération. Elle dit: «J’ai joué du piano pendant au moins 6 heures, j’ai aussi joué à des jeux mobiles. Je me sens mieux maintenant. » pic.twitter.com/n2CgFtgK1U – ANI (@ANI) 13 décembre 2020

L’agence a également partagé une vidéo de l’incident où elle peut être vue allongée sur la table d’opération et jouant au synthétiseur pendant que les médecins la pratiquent.

Neurologue consultant à l’hôpital BIMR, le Dr Abhishek Chauhan a déclaré que le cas de Soumya est le septième du genre où le patient reste conscient pendant l’opération. Il a également informé que Soumya avait l’habitude de subir des crises ces deux dernières années. Elle a reçu des médicaments, mais les médicaments n’ont pas résolu son problème.

Le médecin a également déclaré qu’ils disposaient d’une solide équipe de professionnels et que cela a permis le succès de l’opération. Les parents de Soumya ont exprimé leur gratitude envers les médecins qui lui ont donné une seconde vie.

La chirurgie du cerveau éveillé qui a été pratiquée sur Soumya est utilisée pour traiter les tumeurs cérébrales ou les crises d’épilepsie. Les chirurgiens peuvent poser des questions aux patients pour surveiller l’activité de la personne pendant la chirurgie. Ils peuvent être invités à effectuer certaines activités pendant la chirurgie pour les maintenir engagés.

En juin de cette année, une Italienne de 60 ans a farci 90 olives alors qu’une intervention chirurgicale était en cours sur son cerveau. Elle a fait l’activité au cours d’une opération de neurochirurgie de plus de 2 heures sur son cerveau à l’hôpital Riuniti à Ancône, en Italie.

Un incident similaire s’est produit en janvier, lorsqu’une femme de 53 ans jouait du violon pendant que les médecins enlevaient une tumeur du lobe frontal droit de son cerveau.