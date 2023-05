Guyane : Une adolescente de 15 ans inculpée en tant qu’adulte du meurtre de 19 personnes dans l’incendie d’une école | Nouvelles du monde

Une jeune fille de 15 ans a été accusée – en tant qu’adulte – du meurtre de 19 personnes après avoir prétendument incendié un dortoir d’une école secondaire en Guyane.

Le suspect, un élève de l’école qui a également été blessé dans l’incident, « délibérément » a commencé l’incendie le 21 mai après avoir été contrariée par la confiscation de son téléphone, selon les enquêteurs.

L’incendie a coûté la vie à 18 filles indigènes âgées de 12 à 18 ans, originaires de villages éloignés desservis par l’internat de la ville frontalière de Mahdia, au sud-ouest.

Un garçon de cinq ans, le fils de la mère au foyer – la femme responsable du dortoir, est également décédé.

La plupart des victimes sont mortes après avoir été piégées dans le bâtiment en feu, bien que les équipes de pompiers aient réussi à en sauver d’autres en brisant l’un des murs.

Beaucoup de ces blessés sont sortis de l’hôpital, mais une fille a subi des blessures si graves qu’elle a dû être transportée par avion dans un hôpital de New York pour un traitement spécialisé.

Le conseiller à la sécurité nationale, Gerald Gouveia, a décrit comment le feu s’est propagé dans le bâtiment, qui avait été verrouillé par la mère au foyer pour empêcher les filles de sortir en douce et de socialiser avec les hommes du village.

M. Gouveia a déclaré: « La mère au foyer dormait à l’intérieur du bâtiment mais a paniqué et n’a pas pu trouver les bonnes clés pour déverrouiller le bâtiment de l’intérieur mais elle a réussi.

« Elle a également perdu son enfant de cinq ans dans l’incendie. »

Le suspect a comparu virtuellement lors d’une audience et a été placé en garde à vue dans l’attente d’une nouvelle procédure judiciaire.

Elle n’a pas été autorisée à plaider contre les accusations et doit comparaître une deuxième fois devant le tribunal où un procès préliminaire sera décidé.

Si elle est reconnue coupable, elle risque la prison à vie.