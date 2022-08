Guy tombe sur les restes d’un énorme dinosaure dans son jardin

Une arrière-cour sans prétention dans le centre du Portugal s’est transformée en un site d’excavation pour les restes de ce qui pourrait être un dinosaure record.

L’excitation a commencé en 2017, lorsqu’un homme de la ville de Pombal a repéré des fragments d’os fossilisés en creusant son jardin pour construire une extension. Il a contacté des chercheurs avec la découverte étonnante, et depuis lors, les paléontologues ont été occupés sur le site à déterrer des fragments fossilisés de ce qu’ils pensent être le plus grand sauropode trouvé en Europe à ce jour.

Les sauropodes, qui comptent parmi les plus gros animaux ayant vécu sur terre, avaient de petites têtes sur de longs cous, de longues queues et quatre pattes épaisses. Ils ont parcouru la Terre il y a 150 millions d’années, atteignant des hauteurs stupéfiantes de 39 pieds (12 mètres) et des longueurs de 82 pieds (25 mètres).

Plus tôt ce mois-ci, l’équipe de recherche du Portugal et d’Espagne a collecté des vertèbres du possible sauropode brachiosauridé dans le jardin, ainsi que des côtes comprenant un gros mensonge d’environ 10 pieds (3 mètres) de long. La façon dont les fragments sont situés laisse les chercheurs espérer que d’autres trésors reptiliens attendent sur le site de Pombal.

“Il n’est pas habituel de trouver toutes les côtes d’un animal comme celui-ci, encore moins dans cette position, en conservant leur position anatomique d’origine”, a déclaré Elisabete Malafaia, chercheuse postdoctorale à la Faculté des sciences de l’Université de Lisbonne, dans un communiqué. . “Ce mode de conservation est relativement rare dans les archives fossiles de dinosaures, en particulier de sauropodes, du Jurassique supérieur portugais.”

Les chercheurs continueront à fouiller dans le jardin de Pombal, et peut-être au-delà, pour mieux comprendre les archives fossiles de la région sur les vertébrés du Jurassique supérieur. Et le propriétaire de la maison sera sans doute sur le qui-vive la prochaine fois qu’il sortira pour planter quelques vivaces.