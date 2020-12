Le réalisateur Guy Ritchie a été pris pour cible par des cambrioleurs qui ont attaqué sa maison de 10 millions de livres sterling à Londres ce week-end.

La police de la capitale a ouvert une enquête à la suite du raid de dimanche matin, mais on pense que rien n’a été pris sur la propriété.

Ritchie, 52 ans, partage la maison avec sa femme Jacqui Ainsley et leurs enfants et la famille partage leur temps entre le London Pad et leur maison de campagne dans le Wiltshire.

La police examine actuellement les images de vidéosurveillance et procède à un examen médico-légal à la maison.

Un porte-parole de la police du Met a déclaré: « Les détectives enquêtent à la suite d’un rapport sur un cambriolage dans une adresse résidentielle de Fitzrovia W11.

«L'incident se serait produit entre 6 h 50 et 7 h 20 le dimanche 6 décembre. On ne pense pas que quoi que ce soit ait été pris.







« Des enquêtes sont en cours, y compris un examen médico-légal des locaux et l’examen des images de vidéosurveillance. »

Une source a déclaré au Sun que les cambrioleurs avaient fui la propriété les mains vides après avoir été repérés par un habitant qui avait appelé la police.

Ils ont dit: « Très peu de temps après, la police est arrivée et les suspects ont remonté la rue et se sont enfuis ».







On ne sait pas si Ritchie et sa famille étaient chez eux au moment du raid.

Le réalisateur était auparavant marié à la pop star Madonna et ils partagent un fils, Rocco, ensemble. Ils ont également adopté un autre fils, David, du Malawi.

Après leur divorce en 2008, il a commencé à sortir avec le mannequin Jacqui en 2010.

Ils se sont mariés en 2015 et sont parents de trois enfants, Rafael, Rivka et Levi.