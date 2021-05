Guy Fieri a pour mission d’aider à sauver les restaurants touchés par la pandémie

Guy Fieri, star de Food Network et restaurateur, a plus à l’esprit ces jours-ci que de sortir sa propre entreprise de restauration de la pandémie de Covid.

Il essaie d’aider à revitaliser l’industrie elle-même.

Le mois prochain, il remettra 300 000 $ en subventions aux entrepreneurs de restauration en herbe et aux propriétaires existants.

« J’ai été très chanceux », a déclaré Fieri, qui a récemment signé un nouvel accord de trois ans avec le Food Network d’une valeur de 80 millions de dollars, selon Forbes.

«C’est pourquoi j’essaie de consacrer mon temps et mon attention à aider les autres, à collecter cet argent et à sensibiliser.

Environ 90 000 établissements de restauration et de boissons sont toujours fermés, complètement ou à long terme, selon l’enquête sur les opérateurs Covid-19 de la National Restaurant Association pour avril.

Ceux qui sont ouverts font face à des coûts plus élevés et à des profits moindres.

Les subventions, à faire en partenariat avec le Fondation pour l’éducation de la National Restaurant Association et California Restaurant Association, aura lieu lors de l’événement Fieri, Guy’s Restaurant Reboot, le 12 juin à 19 h. Il sera retransmis en direct sur son la page Facebook et GuysRestaurantReboot.com, ainsi que la diffusion simultanée sur d’autres plateformes de médias sociaux.