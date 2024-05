Guy Fieri a l’air déchiqueté dans sa dernière publication Instagram. Comment le célèbre chef a-t-il fait ?

L’incroyable homme qui rétrécit !

Guy Fiérin’est plus exactement la moitié du mec qu’il était, mais la star de Food Network a vraiment l’air déchiquetée.

Dans une nouvelle publication Instagram, Fieri, qui a une maison à Jupiter, en Floride, montre un cadre beaucoup plus tampon et plus mince, avec des photos avant et après à titre de comparaison.

La star de Food Network, 56 ans admis à la santé des hommes qu’il reste déterminé à ne pas perdre de poids.

Pour commencer, Fieri attribue une routine d’entraînement sérieuse, qui comprend du HIIT, un entraînement par intervalles très intensif et du rucking (randonnée avec un sac à dos lourd). Le père de deux enfants attribue également aux plongées à froid le pouvoir de le « motiver » et de le maintenir en mouvement.

Quant à son régime alimentaire, c’est une question difficile pour quelqu’un qui anime une émission intitulée « Diners, Drive-ins and Dives ». Mais Fieri dit que le jeûne intermittent l’a empêché de prendre du poids.

« Une fois que j’ai commencé à prendre plus au sérieux [fasting], la quantité de nourriture que je mangeais et faire de l’exercice, cela a vraiment tout changé », a déclaré le natif de Californie au magazine. « Ce n’était pas aussi épouvantable qu’on pourrait le penser. »