Guy britannique vibre sur la chanson punjabi “Gaddi Red Challenger”, Desis ne peut pas en avoir assez

Les chansons punjabi sont à un autre niveau ! Leur engouement est tel que même les étrangers les louent de tout leur cœur. Que ce soit Diljit Dosanjh “Amoureux” ou AP Dhillon “Des excuses”, la fièvre du Punjabi est toujours forte ! Leurs rythmes sont tels que chaque personne qui les écoute est obligée de plonger dans un monde fou de danse et d’enthousiasme. C’est le cas d’un Britannique qui appréciait un rythme du Punjab et il n’a pas pu s’empêcher de publier à quel point il l’a trouvé en ligne.

L’utilisateur d’Instagram qui s’appelle DJ Will Reed, a partagé une bobine alors qu’il synchronisait la chanson punjabi “Gaddi Red Challenger” par le chanteur Babbu alias Babbulicious. Il en aurait fait une version britannique et aurait chanté sur les rythmes de la célèbre chanson. En chantant “Gaddi Red Challenger” comme “Gadi Argent Volkswagen”, l’homme a signalé le logo sur son volant de la voiture Volkswagen. Mais ce qui a attiré l’attention du Desis, c’est le geste caractéristique du punjabi lorsqu’il a terminé la vidéo en disant “Burrraahh”. Une bonne ambiance punjabi, n’est-ce pas ?

“Gaddi Silver Volkswagen… Faites-moi savoir si vous devriez faire un bon remix”, lit-on dans la légende de la bobine IG mise en place par un Anglais.

La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux et les utilisateurs ont commencé à être fiers de la façon dont la chanson indigène a traversé les frontières et a reçu l’amour à l’échelle internationale. “Proper JATT”, a écrit un utilisateur après que la vidéo ait accumulé plusieurs vues et likes.

“C’était légendaire”, a commenté un autre utilisateur sur IG. Un autre a dit “GOAT” tandis que le quatrième s’est exclamé “Gora (British) Jatt”.

En attendant, ce n’est pas la première fois que les chansons indiennes envahissent le monde. Récemment, un groupe de femmes russes a été vu dansant sur les rythmes de « Samis Samis » du film 2021 “Pushpa : l’ascension”. Ainsi, les étrangers ne se lassent pas de nos chansons et ces vidéos en sont des preuves légitimes !

