Guus Hiddink aidera l’Australie à préparer la Coupe du monde

L’Australie a recruté lundi l’ancien entraîneur Guus Hiddink pour l’aider dans sa préparation à la Coupe du monde, le tacticien néerlandais expérimenté étant invité à revenir pour son dernier match à domicile avant le tournoi.

Le joueur de 75 ans, qui a mis fin à l’exil de 32 ans de l’Australie en Coupe du monde en les guidant vers le tournoi de 2006 où ils ont atteint les 16 derniers, travaillera aux côtés de l’entraîneur Graham Arnold pour leur affrontement contre la Nouvelle-Zélande à Brisbane le 22 septembre.

“Je suis très ravi d’aller là-bas (en Australie) car de temps en temps, quand je parle de ma carrière avec les gens, je mets toujours en avant mon expérience avec les Socceroos”, a déclaré Hiddink, qui sortira de sa retraite.

“C’est un chapitre de ma carrière qui m’a donné beaucoup d’énergie. J’ai rencontré des gens très gentils et des gens très ouverts d’esprit, ce que j’ai beaucoup aimé.

Il apportera son aide en l’absence du bras droit habituel d’Arnold, Rene Meulensteen, qui sera en Europe pour repérer deux des adversaires australiens du groupe D, la France et le Danemark.

Arnold, qui était l’un des assistants de Hiddink lors de la Coupe du monde 2006, a déclaré qu’il pensait que sa présence inspirerait et motiverait l’équipe.

“Guus est un grand conteur, donc j’ai hâte de voir l’effet qu’il a sur cette génération actuelle de joueurs australiens”, a-t-il déclaré.

“Beaucoup de nos garçons connaissent ses exploits et ses réalisations à l’échelle internationale mais n’ont jamais eu l’occasion de le rencontrer.”

En plus de deux passages intérimaires en tant que manager de Chelsea, Hiddink a également entraîné le Real Madrid, le PSV Eindhoven et Valence, ainsi que les Pays-Bas, la Russie et la Turquie.

Mais il est peut-être surtout connu pour avoir inspiré les co-organisateurs de la Corée du Sud à une place choc en demi-finale de la Coupe du monde 2002.

La Coupe du monde débute au Qatar le 20 novembre.

