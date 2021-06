Gutka du mari, la dépendance à l’alcool ‘fait en sorte que sa femme s’enfuie avec son amant au Kerala

Une femme au foyer de 22 ans, qui a fui Pala Poovakulam, Kerala avec son amant, s’est rendue au poste de police de Ramapuram. La femme a déclaré qu’elle s’était enfuie avec son petit ami parce qu’elle ne pouvait pas supporter la consommation de «Panparag» par son mari avec de l’alcool. Elle a présenté la déclaration devant le magistrat par vidéoconférence. Selon le rapport de police, elle s’est enfuie avec le résident de Palakkad Mannarkkad qu’elle a rencontré via les réseaux sociaux. On dit qu’elle avait prévu tout cela à l’avance. La ménagère a couché avec son mari jusqu’à 4 heures du matin, par la suite, elle s’est levée et a fait semblant d’aller aux toilettes, à ce moment-là elle s’est enfuie avec son amant. Le petit ami attendait près de sa maison et ils sont allés à Shornur, Palakkad.

Auparavant, le mari avait découvert la relation illicite par téléphone avec son petit ami, dans ce cas, il a arraché le téléphone de sa femme et détruit la carte SIM. Ainsi lors de la fugue, la ménagère a emporté la SIM et le téléphone portable de son mari.

Lorsque le mari a su que sa femme avait disparu, il a immédiatement déposé une plainte auprès du commissariat de Ramapuram. La police a retrouvé le téléphone portable en possession de la femme au foyer à Shornur et Pattambi. Lorsque la femme au foyer et son petit ami pensaient qu’ils allaient être arrêtés par la police, ils ont informé le tribunal de Ramapuram qu’ils comparaîtraient en personne. Les deux hommes sont arrivés hier au poste de police de Ramapuram.

La femme au foyer a déclaré à la police qu’ils s’étaient mariés dans un temple au bord de la route et a révélé qu’elle ne voulait plus vivre avec son mari. La police a enregistré la déclaration en détail et l’a ensuite présentée au tribunal de Pala via une vidéoconférence. Le tribunal a accordé l’autorisation aux deux personnes après la déclaration révélant qu’elle voulait vivre avec son petit ami. Par la suite, l’ex-mari a atteint la gare et est rentré seul chez lui.

Dans un autre incident, une femme nommée Renuka, 25 ans, originaire d’Andhra Pradesh a été arrêtée pour avoir quitté son travail d’ingénieur et s’être engagée dans une affaire d’ivrognerie avec son petit ami. Selon la déclaration de la police, elle a quitté son emploi pour gagner de l’argent facilement en s’impliquant dans une entreprise impliquant du cannabis avec son petit ami et ses amis. Outre Renuka, un autre accusé, Sudhanshu Singh, était également impliqué et a été arrêté. Il est originaire du Bihar.

Renuka a quitté son travail d’ingénieur civil et a commencé à vendre du cannabis. Pendant ce temps, le principal accusé Siddharth qui est l’amant de la fille prend la fuite. Il est également diplômé d’une école de gestion réputée à Bangalore. Une enquête approfondie de la police a révélé que Renuka et Siddharth étaient camarades de classe et sont tombés amoureux.

