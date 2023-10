En plus de ses escapades génocidaires dans la bande de Gaza, l’État d’Israël connaît désormais également une crise.

La colère est principalement dirigée contre le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, qui, lors de récentes remarques devant le Conseil de sécurité de l’ONU à New York, a eu l’audace de souligner l’évidence du saignement. « Il est important de reconnaître que les attaques du Hamas ne se sont pas produites en vase clos », a déclaré Guterres, en référence à l’opération du Hamas du 7 octobre qu’Israël considère comme justifiant le massacre de plus de 7 000 Palestiniens en moins de trois semaines.

Le Secrétaire général a poursuivi : « Le peuple palestinien a été soumis à 56 ans d’occupation étouffante. » Si Guterres avait voulu combler un peu plus le vide, il aurait pu évoquer les 75 dernières années de nettoyage ethnique, de dépossession et de massacres subis par les Palestiniens aux mains d’Israël, qui a désormais ajouté la famine forcée à son arsenal anti-palestinien meurtrier.

Malgré son observation vide de sens, Guterres a apparemment jugé nécessaire de respecter la règle non écrite selon laquelle il ne faut jamais critiquer Israël – même indirectement – ​​sans critiquer également l’autre partie. Il a donc déclaré que « les griefs du peuple palestinien ne peuvent justifier les attaques épouvantables du Hamas » – sans parler du fait que les attaques en question n’auraient jamais eu lieu en l’absence de trois quarts de siècle de « griefs » provoqués par Israël. ».

Quoi qu’il en soit, la lueur du contexte était encore trop grande pour Israël, et les responsables israéliens ont commencé à exprimer leur mécontentement de la manière typique des adultes. Le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen a annulé sa rencontre prévue avec Guterres à New York, et l’ambassadeur israélien à l’ONU, Gilad Erdan, a annoncé avec irritabilité qu’Israël refuserait désormais les visas aux représentants de l’ONU, à commencer par le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, Martin Griffiths.

Avertissant que « le moment est venu de leur apprendre [the UN] une leçon », Erdan a profité de la plateforme X (anciennement connue sous le nom de Twitter) pour accuser Guterres de « distorsion[ing] et tordre[ing] réalité » avec son commentaire vide de sens, et a appelé à la démission du dirigeant de l’ONU.

En réalité, bien sûr, c’est Israël qui mène une attaque calculée contre la réalité, dépendant comme le récit israélien d’un vide absolu de vérité lorsqu’il s’agit des Palestiniens. Appelez-le « le langage israélien », si vous voulez : un langage dans lequel les meurtriers de masse sont des victimes, tuer des enfants est une légitime défense, la gauche est la droite, le haut est le bas et le noir est le blanc.

Et comme nous venons de le voir avec Guterres, même le moindre détournement de cette contre-réalité n’est pas permis, de peur que l’édifice tout entier ne s’effondre. En bref : si votre bouche n’est pas constamment et inébranlablement tournée vers l’arrière d’Israël, vous êtes du côté des « terroristes ».

Il est certain qu’Israël n’a jamais eu les meilleures relations avec l’ONU, même si c’est à l’organisme international qu’il faut en grande partie avoir donné son aval à l’existence d’Israël. Ces dernières années, les relations d’Israël avec l’organisation ont principalement consisté à ignorer toutes les résolutions relatives aux crimes israéliens contre les Palestiniens et à commettre par intermittence des crimes contre l’ONU elle-même, comme le bombardement des institutions et du personnel de l’ONU.

En juillet 2006, dans la ville de Khiam, au sud du Liban, par exemple, l’armée israélienne a ignoré les avertissements consécutifs avant de bombarder un poste de l’ONU et tuant quatre observateurs non armés de l’ONU d’Autriche, du Canada, de Chine et de Finlande. Cet épisode s’est produit dans le contexte d’une attaque israélienne de 34 jours contre le Liban qui a tué quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils ; alors comme aujourd’hui – surprise, surprise – les États-Unis se sont battus à l’ONU contre un cessez-le-feu.

Quant aux attaques contre l’ONU en Palestine, le Times of Israel signalé Le 12 octobre – cinq jours après le dernier carnage –, 11 membres du personnel de l’ONU et 30 étudiants d’écoles gérées par l’ONU avaient jusqu’à présent été tués dans la bande de Gaza. Parmi le personnel se trouvaient cinq enseignants, un conseiller, un ingénieur et un gynécologue.

Remarquez que c’était presque deux semaines avant que l’ONU ne soit élevée au rang d’ennemi semi-officiel d’Israël en raison de la volonté de Guterres de déployer un peu de vérité contre le discours israélien.

Certes, ce n’était pas la première transgression du secrétaire général. En mai 2021, lors d’une attaque israélienne de 11 jours contre Gaza qui a tué quelque 260 personnes, dont 67 enfants, le chef de l’ONU déclaré: “S’il y a un enfer sur Terre, c’est la vie des enfants à Gaza.” Mais même l’enfer, semble-t-il, n’est pas exempté de l’exigence des « deux côtés », et Guterres a ensuite dénoncé comme « inacceptables » les tirs de roquettes pour la plupart inefficaces dirigés vers Israël par le Hamas.

Aujourd’hui, la vie à Gaza est devenue bien plus infernale pour toutes les personnes impliquées, tandis qu’Israël continue d’imposer à tout le monde son inversion forcée de la réalité et son statut de victime usurpé.

Dans son discours anti-Guterres coup de gueule sur (l’ex-Twitter) Xl’envoyé israélien à l’ONU, Erdan, a affirmé qu’« un secrétaire général qui ne comprend pas que le meurtre d’innocents ne peut jamais être compris par quelque « contexte » que ce soit ne peut pas être secrétaire général ».

Que dire alors d’un État qui ne comprend pas exactement cela ?

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.