Guterres exhorte António Guterres à repousser l’intensification des attaques contre les écoles — Enjeux mondiaux

Marquage du Journée internationale pour protéger l’éducation contre les attaquesle secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a déclaré qu’il était important de défendre les « paradis de l’éducation ».

« L’éducation n’est pas seulement un droit humain fondamental, mais aussi une voie vers un avenir meilleur pour chaque personne et vers un monde plus pacifique et plus compréhensif », a-t-il souligné.

Il a exprimé une vérité surprenante : dans le monde, 224 millions d’enfants et de jeunes ont un besoin urgent de soutien éducatif – dont 72 millions ne sont pas scolarisés – en raison de crises telles que les conflits armés.

Les attaques doublent

Selon une étude globale rapport sur les enfants et les conflits armés Selon un rapport publié par le chef de l’ONU plus tôt cette année, de janvier à décembre 2022, les attaques visant des écoles et des hôpitaux ont augmenté de 112 %, avec des points chauds identifiés en Afghanistan, en Ukraine, au Burkina Faso, en Israël, en Palestine, au Myanmar et au Mali.

En Afghanistan, par exemple, l’ONU a vérifié un total de 95 attaques contre des cibles civiles, dont 72 contre des écoles.

Le rapport attribue 50 pour cent des violations graves aux groupes armés non étatiques. L’autre moitié impliquait les forces gouvernementales, qui étaient principalement responsables des crimes les plus graves, notamment le meurtre et la mutilation d’enfants, les attaques incessantes contre les écoles et les hôpitaux et l’obstruction de l’accès humanitaire.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés, HCRa déclaré vendredi qu’à la fin de 2022, le nombre total de réfugiés d’âge scolaire dans le monde avait bondi de près de 50 %, passant de 10 millions en 2021 à 14,8 millions, principalement en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Un apprentissage perturbé

Comme l’a dit M. Guterres, « les attaques contre les étudiants, les enseignants, le personnel éducatif et les écoles deviennent trop courantes, perturbant cruellement l’éducation des jeunes apprenants et infligeant des dommages psychologiques et physiques incalculables qui peuvent durer toute une vie ».

L’un des signes évidents du déficit éducatif est la statistique surprenante selon laquelle 763 millions de personnes dans le monde – adultes et jeunes – ne possèdent même pas les compétences de base en matière d’alphabétisation.

« Des havres de sécurité et d’apprentissage »

Le Secrétaire général a exhorté tous les pays à assurer la protection des écoles, des enfants et des enseignants à tout moment, grâce à des mesures telles que la Déclaration sur la sécurité dans les écoles et la Coalition mondiale pour protéger l’éducation contre les attaques.

Grâce à des efforts conjoints, estime M. Guterres, les écoles peuvent devenir « des refuges de sécurité et d’apprentissage pour chaque enfant, quel que soit l’endroit où il vit ».