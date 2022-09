Guterres de l’ONU déclare que “les pollueurs doivent payer” et appelle à une taxe sur les combustibles fossiles

Antonio Guterres photographié à New York en septembre dernier. Mardi, il a déclaré que les entreprises de combustibles fossiles et leurs “facilitateurs” devaient être tenus responsables.

Les entreprises de combustibles fossiles et leurs “facilitateurs” doivent être tenus responsables, a-t-il poursuivi. “Cela inclut les banques, les sociétés de capital-investissement, les gestionnaires d’actifs et d’autres institutions financières qui continuent d’investir et de souscrire à la pollution par le carbone.”

Dans un large discours devant l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, Antonio Guterres a décrit l’industrie des combustibles fossiles comme “se régalant de centaines de milliards de dollars de subventions et de bénéfices exceptionnels alors que les budgets des ménages diminuent et que notre planète brûle”.

António Guterres a déclaré que ces fonds devraient être redirigés vers “les pays subissant des pertes et des dommages causés par la crise climatique ; et vers les personnes aux prises avec la hausse des prix des denrées alimentaires et de l’énergie”.

Le discours de Guterres mardi a renforcé les commentaires il a fait en août, lorsqu’il a déclaré qu’il était “immoral que les sociétés pétrolières et gazières réalisent des bénéfices records grâce à cette crise énergétique sur le dos des personnes et des communautés les plus pauvres et à un coût énorme pour le climat”.

“Les bénéfices combinés des plus grandes sociétés énergétiques au premier trimestre de cette année sont proches de 100 milliards de dollars”, a-t-il ajouté. “J’exhorte tous les gouvernements à taxer ces profits excessifs et à utiliser les fonds pour soutenir les personnes les plus vulnérables en ces temps difficiles.”

L’idée d’imposer une taxe exceptionnelle ou unique aux sociétés énergétiques a gagné du terrain dans certains trimestres au cours des derniers mois, le secteur enregistrant d’énormes bénéfices dans un contexte de flambée des prix des matières premières, tandis que de nombreux foyers et entreprises luttent contre la hausse des prix de l’énergie. factures et une crise plus large du coût de la vie.

En mai, par exemple, l’ancien ministre des Finances du Royaume-Uni, Rishi Sunak, a annoncé les détails de ce qu’il a appelé une “taxe temporaire et ciblée sur les bénéfices énergétiques” sur les entreprises pétrolières et gazières.

La semaine dernière, La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré il proposait “un plafonnement des revenus des entreprises qui produisent de l’électricité à bas coût”. Ces entreprises, a-t-elle soutenu, “faisaient des revenus qu’elles n’avaient jamais comptabilisés, dont elles n’avaient même jamais rêvé”.

“Et ne vous méprenez pas : dans notre économie sociale de marché, les profits, c’est bien, c’est bien”, a ajouté von der Leyen. “Mais en ces temps, c’est une erreur de recevoir des revenus et des profits extraordinaires et records grâce à la guerre et sur le dos de nos consommateurs.”

“En ces temps, les bénéfices doivent être partagés et canalisés vers ceux qui en ont le plus besoin. Et par conséquent, notre proposition inclut également les producteurs d’électricité à partir de combustibles fossiles, qui doivent apporter une contribution de crise.”

Dans l’ensemble, von der Leyen a déclaré que la proposition permettrait de lever plus de 140 milliards d’euros, soit environ 140,1 milliards de dollars.

Bien que de telles actions et initiatives aient des partisans, il y a aussi de l’opposition. Après que Sunak a annoncé ses plans, par exemple, Offshore Energies UK a déclaré que la taxe “découragerait les investissements britanniques dans l’énergie offshore, ce qui signifie une baisse de l’exploration et de la production de pétrole et de gaz, et forcerait ainsi une augmentation des importations”.