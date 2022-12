Gustavsson obtient son premier blanchissage en carrière alors que le Wild du Minnesota bat les Canucks 3-0

Filip Gustavsson a arrêté 35 tirs pour son premier jeu blanc dans la LNH alors que le Wild du Minnesota a mis fin à une séquence de deux défaites consécutives avec une victoire de 3-0 sur les Canucks de Vancouver samedi soir.

Matt Boldy, en avantage numérique, et Connor Dewar, en infériorité numérique, ont marqué pour le Wild (14-11-2), qui disputait son troisième match en quatre soirs. Mats Zuccarello a récolté sa deuxième passe de la soirée sur le but de Sam Steel en troisième période.

Bon nombre des tirs auxquels Gustavsson a dû faire face provenaient de loin. Il a effectué un bel arrêt sur une déviation de Bo Horvat lors d’un avantage numérique en deuxième période, puis a obtenu une jambière droite sur un tir d’Ilya Mikheyev sur le pas de la porte avec 8:15 à faire en troisième période.

Kirill Kaprizov du Minnesota a vu sa séquence de 14 matchs avec au moins un point se terminer.

Le gardien Spencer Martin a stoppé 30 tirs pour les Canucks (12-13-3) qui ont vu leur séquence de trois victoires consécutives se terminer. C’était la première fois cette année que Vancouver était blanchi.

Steel a donné une avance de 3-0 au Wild lorsqu’il a levé un revers par-dessus l’épaule de Martin à 8:51 de la troisième.

Après avoir été mal dominés en première période, les Canucks ont dominé le Wild 19-7 en deuxième, mais c’est le Minnesota qui a pris les devants 2-0 sur le but en infériorité numérique de Dewar à 16:08 de la période.

Le Wild tuait sa troisième pénalité consécutive lorsque JT Miller de Vancouver a lancé une passe hors de la bande dans la zone du Minnesota que Dewar a interceptée. Il a patiné le long de la glace et a décoché un tir au-dessus du bloqueur de Martin pour son quatrième but de l’année.

C’était la deuxième échappée en infériorité numérique que Martin affrontait au cours de la période. Plus tôt, il a arrêté Joel Eriksson Ek lors d’une échappée à deux.

Boldy a ouvert le pointage à 16:43 de la première période, seulement huit secondes après que Oliver Ekman-Larsson de Vancouver ait été expulsé pour crochet. Zuccarello a décoché un tir du point que Martin a arrêté mais Boldy a mis le rebond pour son 10e de l’année.

Le Wild a dominé Vancouver 14-4 au chapitre des tirs au but en première période. Martin a gardé le cap en arrêtant Jordan Greenway lors d’une échappée et en obtenant une jambe sur un tir de Marcus Foligno en avantage numérique.

REMARQUES : Horvat a disputé son 600e match dans la LNH. … Martin a fait son quatrième départ consécutif depuis que Thatcher Demko a subi une blessure au bas du corps le 1er décembre. …. Les Canucks ont dominé le Wild 10-0 au chapitre des tirs au but au cours des sept premières minutes de la deuxième période. … Miller a marqué un but lors de ses 11 derniers matchs, mais a récolté neuf passes décisives au cours de cette période. … Les Canucks avaient remporté leurs trois matchs précédents en prolongation. Elias Pettersson a marqué le but vainqueur dans les deux derniers contre Montréal et San Jose. … Foligno a disputé son 700e match dans la LNH. … Le centre Samuel Walker, qui a disputé son premier match dans la LNH, est le premier Wild à porter le numéro 74. … Le Minnesota a disputé sa quatrième de 12 séries de matchs consécutifs. … Le Wild a boité à Vancouver après avoir perdu 5-2 contre Edmonton vendredi et 5-3 contre Calgary mercredi.

Les Canucks joueront à Calgary mercredi puis retourneront au Rogers Arena pour trois matchs à domicile à compter de samedi contre Winnipeg.

Le Wild rentre chez lui pour un homestand avec des matchs contre Edmonton lundi, Detroit mercredi, Chicago vendredi puis Ottawa dimanche.

