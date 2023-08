Gustavsson, l’ascension de l’Australie se connecte à son époque Ellis, USWNT

Gustavsson a pris les leçons apprises avec les États-Unis et les a appliquées à bon escient avec les coorganisateurs de la Coupe du monde, l’Australie. FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

SYDNEY, Australie – Lorsque Jill Ellis, entraîneure à deux reprises vainqueur de la Coupe du monde féminine, regarde l’Australie pendant ce tournoi, elle ne peut s’empêcher de voir des similitudes entre les Matildas et ses équipes américaines qui ont tout remporté en 2015 et 2019.

C’est parce que l’entraîneur-chef de l’Australie, Tony Gustavsson, était entraîneur adjoint de l’équipe nationale féminine des États-Unis lors de ces deux Coupes du monde précédentes, Ellis et lui travaillant en étroite collaboration tout au long.

Gustavsson, qui occupe maintenant son premier poste d’entraîneur-chef international, a mené l’Australie vers la première demi-finale de l’équipe d’une Coupe du monde. Ellis a déclaré à ESPN qu’elle n’était pas du tout surprise – le dernier match de l’Australie avant la Coupe du monde l’a convaincue que Gustavsson et les Matildas iraient loin.

« Je les ai regardés jouer contre la France lors du match de préparation, et je me souviens m’être dit : ‘C’est une machine bien huilée. Ils vont faire une course profonde dans ce tournoi' », a déclaré Ellis. « Vous pouviez juste le voir – la façon dont ils se sont rapprochés et se sont déplacés ensemble. Cela m’a juste rappelé beaucoup de notre équipe en 2019. Nous étions une machine très bien huilée, préparée à toute situation. »

jouer 1:07 Gustavsson: L’Angleterre est un grand favori pour la demi-finale contre l’Australie L’entraîneur-chef de l’Australie, Tony Gustavsson, pense que son équipe est négligée pour la demi-finale de la Coupe du monde contre l’Angleterre.

Les Matildas affronteront l’Angleterre à Sydney mercredi pour ce qui pourrait être le plus grand match de l’histoire du football australien. Et à certains égards – sur le papier, du moins – Gustavsson peut sembler être un leader improbable pour amener les Matildas à ce point crucial.

La majeure partie du curriculum vitae de Gustavsson comprend des concerts d’entraîneur-chef dans de plus petits clubs en Suède, et avant de reprendre les Matildas, il n’avait jamais dirigé d’équipe nationale. Mais son temps en tant qu’assistant travaillant avec Ellis et l’USWNT a été crucial pour son propre développement en tant qu’entraîneur, ainsi que pour sa compréhension de ce qu’il faut pour gagner un tournoi comme la Coupe du monde.

Interrogé par ESPN sur son temps avec l’USWNT, il a crédité l’expérience de l’avoir guidé pendant ce tournoi.

« Ces expériences ont été extrêmement précieuses dans l’apprentissage du football de tournoi – c’est très différent d’une semaine après l’autre dans une ligue », a déclaré Gustavsson. « J’ai aussi été entraîneur de club, mais jouer des tournois est complètement différent. Il s’agit de trouver un moyen de gagner dans le jeu juste devant vous. »

Gustavsson a ajouté que l’apprentissage ne s’arrête jamais. « Je vais probablement aussi apprendre beaucoup du match de demain », a-t-il déclaré à propos de la demi-finale de mercredi. « Si je regarde en arrière de 2019 à où je suis maintenant, mon mantra est que je veux m’améliorer chaque jour, pas seulement un jour de plus. Je suis assis ici un jour de plus, mais j’espère aussi un jour mieux. »

Ellis et Gustavsson restent régulièrement en contact et ils ont même discuté un peu à Brisbane, où l’Australie a dépassé la France aux tirs au but en quart de finale, a-t-elle déclaré à ESPN.

« Je vois beaucoup de similitudes dans leur parcours, et nous en avons parlé », a déclaré Ellis, notant que l’équipe américaine devait être reconstruite après des Jeux olympiques de 2016 décevants – un processus que Gustavsson a aidé à exécuter. « En ce qui concerne la constitution d’une équipe après 2016, la décision a été d’ouvrir l’équipe, d’expérimenter davantage – nous savions que cela allait être difficile et difficile et nous allions recevoir beaucoup de critiques. Il a traversé une expérience similaire. »

En effet, la route n’a pas été facile pour Gustavsson avant cette Coupe du monde. Il y a eu des périodes d’humilité, comme trois défaites consécutives contre l’Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas en 2021. Il y a eu une défaite 7-0 contre l’Espagne l’année dernière, l’une des pires défaites des Matildas de l’histoire.

Mais à travers tout cela, Gustavsson suivait le même livre de jeu qu’il avait utilisé avec Ellis avec l’USWNT avant le tournoi de 2019 : construire de la profondeur en faisant appel à des joueurs plus jeunes et moins éprouvés et en faisant des ajustements tactiques pour que les joueurs puissent être plus adaptables en fonction du scénario.

Deux défaites contre le Canada lors de matchs amicaux l’automne dernier ont été considérées comme un point bas, de nombreux experts et partisans perdant patience et réclamant le congédiement de Gustavsson. Mais ce fut aussi un tournant. Après cela, Gustavsson s’est à nouveau adapté, trouvant finalement une approche tactique qui fonctionnait et qu’il irait jusqu’à la Coupe du monde. Après avoir testé des scénarios et bricoler, il a construit le système de son équipe autour des forces des joueurs plutôt que d’essayer de les rendre conformes à ce qu’il voulait, et tout s’est mis en place.

Depuis ces deux défaites contre le Canada, les Matildas ont remporté 13 de leurs 15 derniers matchs, et ils ont déjà réalisé leur meilleur parcours en Coupe du monde.

« Pour rééquiper cette équipe – cela devait certainement arriver », a déclaré Ellis. « Alors que les fans ne sont pas patients, alors que les médias ne sont pas patients, Tony comprend très bien cela, mais je pense que maintenant les gens commencent à voir cet investissement et cette croyance. »

La Fédération américaine de football n’a rien annoncé de toute façon sur l’avenir de l’entraîneur de l’USWNT Vlatko Andonovski, l’entraîneur qui a succédé à Ellis en 2019 et a conduit les États-Unis à la pire sortie des huitièmes de finale de cette Coupe du monde. Mais si le travail s’ouvre, Ellis pense que US Soccer devrait se tourner vers Gustavsson, qui n’a pas été considéré en 2019 une fois que la recherche d’entraîneur s’est rapidement concentrée sur Andonovski, un entraîneur de club très apprécié recommandé par les joueurs de l’USWNT.

« Il devrait certainement être un candidat solide pour le poste », a-t-elle déclaré.

jouer 1:50 Lynch : Pas de plus belle victoire pour l’Australie que de battre l’Angleterre Joey Lynch envisage un affrontement de rivalité en demi-finale de la Coupe du monde avec l’Australie, pays hôte, qui affrontera l’Angleterre.

Même en tant que coorganisateur du tournoi, les Matildas ont défié toutes les probabilités, et c’est particulièrement vrai après la blessure de l’attaquant vedette Sam Kerr juste avant le début du tournoi. Pourtant, Gustavsson a construit une équipe capable de perdre son meilleur joueur : il a déplacé Mary Fowler et Emily van Egmond dans des rôles de fausses n°9, d’où elles peuvent donner le ballon aux ailières Caitlin Foord et Hayley Raso.

Le résultat a été une équipe australienne qui ne compte pas sur un seul joueur pour marquer des buts et peut menacer de diverses manières.

« Je ne pense pas que les gens lui accordent, à lui et à son équipe, suffisamment de crédit pour avoir navigué pendant la majeure partie de ce tournoi sans sans doute l’un des meilleurs joueurs du monde », a déclaré Ellis. « La plupart d’entre nous, en tant qu’entraîneurs, n’aurions pas dit que l’Australie était même sur le point d’être un concurrent sans Kerr, c’est donc assez remarquable ce qu’ils ont pu naviguer en tant que personnel. »

Ellis ne peut s’empêcher de voir une autre similitude et une expérience d’apprentissage qui ont peut-être préparé Gustavsson pour ce tournoi également : l’USWNT n’avait pas l’attaquant partant Alex Morgan pour les premiers matchs de la Coupe du monde 2015. L’équipe américaine a eu du mal à marquer des buts au début de ce tournoi, mais l’Australie n’a pas raté un battement sans Kerr.

jouer 0:46 Wiegman admet que l’Angleterre a un plan pour Kerr en demi-finale de la Coupe du monde La sélectionneuse anglaise Sarina Wiegman insiste sur le fait que l’Australie est plus que Sam Kerr avant la demi-finale de la Coupe du monde.

Que Gustavsson ait été si timide à propos de la blessure de Kerr pendant ce tournoi, sans jamais vraiment clarifier l’étendue de sa disponibilité, n’a pas non plus surpris Ellis. Cela lui a rappelé quand Megan Rapinoe a dû rater la demi-finale de l’USWNT contre l’Angleterre lors de la Coupe du monde 2019 – quelque chose qu’Ellis a gardé secret avant le match.

« Nous avons subi beaucoup de pression pour ne pas avoir révélé la blessure de Rapinoe », a déclaré Ellis. « Je pense que sur la base des expériences que nous avons partagées, tout ce qu’il a fait, j’ai tout à fait compris parce que vous savez que les équipes vont s’organiser de différentes manières si elles savent qu’il existe une menace verticale comme Sam Kerr et une joueuse de son calibre. »

La décision de retirer Van Egmond du rôle de milieu de terrain qu’elle joue pour le San Diego Wave FC est une décision tactique qui, selon Ellis, a également échappé au radar.

« Je ne pense pas que les gens aient vraiment perçu cela comme un si bon geste de sa part », a déclaré Ellis. « Je sais de la vague, elle joue un rôle plus profond au milieu de terrain. La déplacer plus haut sur le terrain était une excellente solution et a ajouté un peu plus de contrôle s’ils étaient en transition. »

À la base, le football est un jeu de moments, et c’est particulièrement vrai lors d’une Coupe du monde.

Gustavsson a conçu les coups de pied arrêtés désormais célèbres sur lesquels Carli Lloyd a marqué lors de la finale de la Coupe du monde 2015 contre le Japon. Il s’agissait de jeux courts inattendus et inhabituels conçus pour étendre la défense du Japon. Ellis a déclaré que Gustavsson adorait les coups de pied arrêtés et qu’il était responsable de l’attaque des coups de pied arrêtés lorsqu’il faisait partie du personnel d’entraîneurs de l’USWNT.

Gustavsson a déclaré mardi que son passage avec l’USWNT lors des Coupes du monde 2015 et 2019 lui avait appris l’importance des moments individuels dans le cadre d’un tournoi.

« Tout ce qu’il faut, c’est un instant – je le sais par expérience », a déclaré Gustavsson à ESPN. « C’est pourquoi vous devez jouer à chaque instant, qu’il s’agisse de défendre un jeu arrêté ou de perdre le ballon lors d’une transition défensive, ou d’un tacle ou d’un duel en tête-à-tête.

« Ce moment peut décider si vous gagnez ou perdez. Vous devez vivre chaque instant car c’est là que les marges sont en demi-finale ou en finale. »

Alors que la Coupe du monde se poursuit, les marges se réduisent, mais Gustavsson et les Matildas sont maintenant à un match d’une finale de Coupe du monde.