Gustavo Petro remporte les élections et devient le premier dirigeant de gauche de Colombie

BOGOTÁ, Colombie — Pour la première fois, la Colombie aura un président de gauche.

Gustavo Petro, ancien rebelle et législateur de longue date, a remporté l’élection présidentielle colombienne dimanche, galvanisant les électeurs frustrés par des décennies de pauvreté et d’inégalité sous les dirigeants conservateurs, avec des promesses d’étendre les programmes sociaux, de taxer les riches et de s’éloigner d’une économie qu’il a appelée trop dépendant des énergies fossiles.

Sa victoire place le troisième plus grand pays d’Amérique latine sur une voie très incertaine, tout comme il fait face à une pauvreté et à une violence croissantes qui ont envoyé un nombre record de Colombiens à la frontière des États-Unis ; les niveaux élevés de déforestation en Amazonie colombienne, un tampon clé contre le changement climatique ; et une méfiance croissante à l’égard des principales institutions démocratiques, qui est devenue une tendance dans la région.

M. Petro, 62 ans, a obtenu plus de 50% des voix, dont plus de 99% comptées dimanche soir. Son adversaire, Rodolfo Hernández, un magnat de la construction qui avait dynamisé le pays avec une plate-forme anti-corruption en terre brûlée, a remporté un peu plus de 47 %.