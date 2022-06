Gustavo Petro : L’ex-combattant rebelle de gauche remporte l’élection présidentielle colombienne | Nouvelles du monde

La Colombie a élu l’ancien combattant de la guérilla Gustavo Petro comme son premier président de gauche.

L’ancien membre du mouvement de guérilla M-19 a battu de justesse le millionnaire de l’immobilier Rodolfo Hernandez, promettant de promulguer de profonds changements sociaux et économiques.

M. Petro, ancien maire de la capitale Bogota et actuel sénateur, a promis de lutter contre les inégalités avec la gratuité de l’enseignement universitaire, des réformes des retraites et des impôts élevés sur les terres improductives.

Il a remporté 50,4% des voix contre 47,3% pour M. Hernandez, presque tous les bulletins ayant été comptés, selon les résultats publiés par les autorités électorales.

M. Hernandez avait promis de réduire le gouvernement et de financer les programmes sociaux en mettant fin à la corruption.

La colistière de M. Petro, Francia Márquez, est devenue la première femme noire à être élue vice-présidente du pays.

La femme de 40 ans est une mère célibataire, ancienne femme de ménage et avocate dont l’opposition à l’exploitation minière illégale s’est traduite par des menaces et une attaque à la grenade en 2019.

L’élection s’est déroulée dans un contexte d’inégalités croissantes, d’inflation et de violence – des facteurs qui ont conduit les électeurs au premier tour le mois dernier à punir les politiciens centristes et de droite de longue date et à choisir deux étrangers pour le second tour.

Plus de 42% de la population du pays vit dans la pauvreté, selon la Banque mondiale.

Des milliers de personnes célèbrent dans les rues

La victoire de M. Petro marque la fin de la stigmatisation de la gauche dans le troisième pays le plus peuplé d’Amérique latine en raison d’associations perçues avec le demi-siècle de conflit armé en Colombie.

L’homme de 62 ans était autrefois un rebelle du mouvement M-19 aujourd’hui disparu et a été amnistié après avoir été emprisonné pour son implication dans le groupe.

Il dit avoir été torturé pendant son incarcération.

La victoire de M. Petro a inquiété certains investisseurs en raison de politiques qui incluent une interdiction de nouveaux produits pétroliers – bien qu’il se soit engagé à honorer les contrats existants.

« À partir d’aujourd’hui Colombie changements; La Colombie est différente », a déclaré M. Petro à des supporters enthousiastes dans une salle de concert à Bogota. « Le changement consiste précisément à laisser derrière le sectarisme. »

Des milliers de personnes ont été vues en train de célébrer dans les rues de la ville, certaines dansant près de son plus grand bureau de vote sous une pluie sporadique.

Le triomphe de M. Petro, qui fait suite à deux tentatives infructueuses à la présidence, ajoute la Colombie à la liste des pays d’Amérique latine qui ont élu des progressistes ces dernières années.