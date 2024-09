Gustavo Dudamel au Hollywood Bowl : Tout sous le soleil

Au cours de la dernière semaine de la saison 2005 du Hollywood Bowl, un chef d’orchestre au visage poupin a fait ses débuts aux États-Unis face à un orchestre philharmonique de Los Angeles fatigué, dans un programme qui s’est terminé par la Cinquième Symphonie de Tchaïkovski. Si la prestation était « un peu prudente », c’est peut-être parce que le maestro de 24 ans a fait vibrer un hélicoptère de police tout au long du premier mouvement et qu’une alarme de voiture a fait retentir un rythme en 4/4 pendant la valse en 3/4 du troisième mouvement.

Ce fut néanmoins une soirée remarquable, qui enthousiasma l’orchestre et le public et qui entra dans les annales du Hollywood Bowl. Quatre ans plus tard, le même chef d’orchestre marquait à nouveau l’histoire du Hollywood Bowl en dirigeant la Neuvième Symphonie de Beethoven lors d’un concert spécial gratuit. Diffusé dans le monde entier, « ¡Bienvenido Gustavo! » marqua le début de la direction musicale du LA Phil de Gustavo Dudamel.

Dudamel est revenu au Bowl pour diriger les deux dernières semaines de cette saison estivale dans ce qui est maintenant son Hollywood Bowl. Ces deux concerts marquants sont clairement dans ses pensées. Il a recommencé avec la Cinquième de Tchaïkovski. Il dirigera la Neuvième de Beethoven mardi soir.

Cela fait longtemps que Dudamel n’a pas semblé un peu prudent au Bowl, où il semble désormais ouvert à presque tout. Même pour ce directeur musical aventureux, ces deux semaines ne ressemblent à aucune autre qu’il a passée au Bowl, contrairement à toutes les deux semaines que lui ou quiconque oserait faire ailleurs. Il est clair que Dudamel a en tête le fait qu’il renoncera au Bowl après l’été 2026, lorsqu’il deviendra directeur musical du New York Philharmonic, bien qu’il ait déclaré qu’il prévoyait d’y revenir en tant qu’invité chaque été.

Pour l’instant, Dudamel clôture les 15 derniers jours de l’été du Bowl avec six programmes très différents. Selon mes estimations, plus de 125 000 personnes ont assisté aux programmes pop à guichets fermés du week-end et aux concerts classiques du mardi et du jeudi. Le LA Phil ne fournit plus de chiffres de fréquentation, mais ce sont des chiffres que les stars de la pop et les politiciens pourraient envier.

Ce qui est encore plus étonnant, c’est que des programmes aussi différents attirent des publics aussi différents. J’ai peut-être été l’une des rares personnes, à part les responsables du LA Phil et du Bowl, à y avoir assisté. En fait, je n’étais pas toujours sûr de ce que je faisais là-bas, mais Dudamel était toujours dans son élément.

Le Tchaïkovski était audacieux, tonique, enjoué, furieux, propulsif, exquis dans ses détails, joué avec feu et passion. La prudence n’était pas jetée aux orties, mais un sens vivifiant de la spontanéité apportait de la fraîcheur et une sorte d’excitation que Dudamel avait suggérée il y a 19 ans mais n’était pas encore capable de mettre pleinement en œuvre.

Ce qui était un peu curieusement prudent, c’était le jeu de Yunchan Lim, le pianiste coréen de 20 ans, en tant que soliste dans le concerto « L’Empereur » de Beethoven qui précédait celui de Tchaïkovski. Bien que l’éloquence mature de Lim n’ait jamais été remise en question, la sûreté et la beauté exquise de son jeu étaient impressionnantes, sa performance était perfectionniste et il faisait en sorte que tout fonctionne parfaitement. C’est un immense talent et Dudamel l’a soutenu de manière idéale. Mais il est devenu une star trop tôt.

Le lendemain soir, devant un public disparate et bruyant, Dudamel a dirigé le LA Phil lors de la première mondiale de « Marvel Studios’ Infinity Saga Concert Experience ». Des scènes d’action de 25 films Marvel ont été projetées sur des écrans vidéo, petits et grands. Un éclairage immersif et des projections ont envahi la salle. La musique était forte. Les effets sonores étaient également très forts. La foule a adoré et a acheté des produits dérivés comme si Marvel était sur le point de faire faillite.

Dudamel n’était pas obligé de faire ça. Il le voulait manifestement et semblait s’amuser. Mais ce spectacle partira en tournée avec d’autres chefs d’orchestre, et cela n’a peut-être pas d’importance pour la plupart des fans de Marvel. Si vous n’êtes pas fan de Marvel, la musique n’a pas beaucoup d’importance. Je suis parti à l’entracte.

Les concerts à guichets fermés du week-end dernier ont été d’une toute autre ampleur. À l’exception de « Short Ride in Fast Machine » de John Adams, la performance la plus palpitante que j’aie jamais entendue lors de ce concert d’ouverture très joué, la longue soirée a été consacrée à la musique mexicaine, avec en vedette Natalia Lafourcade. Elle a interprété un set de près de 90 minutes de ses chansons accompagnée par le LA Phil, mais aussi dans un décor de cabaret à la fin.

Contrairement au programme Marvel, alimenté par une testostérone violente, Lafourcade apportait une chaleur résolument intime et personnelle. Même sans traduction, ses chansons enchantaient.

Il y avait aussi des partitions de danse orchestrale écrites en 2017 par Arturo Márquez (« Danzón No. 9 ») et Gabriela Ortiz (« Antrópolis »), deux compositeurs de Mexico que Dudamel a soutenus. Tous deux ont fait lever le public. Dudamel a commandé et créé « Danzón No. 9 ». « Antrópolis », qui capture l’aura des salles de danse de Mexico dans les années 1980, a été écrite pour Carlos Miguel Prieto, qui a également dirigé l’orchestre plus tôt cette saison au Bowl.

Entre ces grands week-ends, Dudamel a dirigé un programme original qui a commencé par une interprétation humoristique mais spectaculaire du « Carnaval des animaux » de Saint-Saëns, avec les pianistes Sergio Tiempo et Karin Lechner, accompagnée d’un film d’animation et de narrations enchanteresses du fils de Dudamel, Martín.

La seconde partie, a expliqué Dudamel au public, comprenait des extraits d’un opéra sur le sexe, les cigarettes et le meurtre que Martín n’avait pas été autorisé à raconter. Ces brefs extraits de « Carmen », interprétés par la mezzo-soprano Rihab Chaieb, avaient un degré saisissant de vivacité et de désir qu’il serait difficile d’égaler. Si Dudamel, comme il le voudra sûrement, interprète un opéra lorsqu’il se rendra au New York Philharmonic, le Metropolitan Opera, de l’autre côté de la place, aura de quoi s’inquiéter.

À 43 ans, Dudamel est un chef en transition. Il n’aura peut-être plus jamais d’occasions aussi généreuses ailleurs pour offrir autant à tant de gens. New York espère un autre Bernstein. Ce qu’il reçoit, c’est un Dudamel de Los Angeles, ce qui, comme le montrent ces deux semaines au Bowl, n’est pas la même chose. New York en aura un échantillon le mois prochain lorsque Dudamel emmènera le LA Phil au Carnegie Hall pour trois concerts, dont le programme mexicain avec Lafourcade.

Mais Dudamel a bel et bien un message fort à transmettre à Bernstein. Il fera précéder la Neuvième de Beethoven des « Psaumes de Chichester » de Bernstein au Bowl mardi, des œuvres optimistes qui appellent à la fraternité, à la communauté et à la non-agression, et qui, par coïncidence, interviendront juste après un débat présidentiel.