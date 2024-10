Gustave Caillebotte — une exposition unique au musée d’Orsay

Gustave Caillebotte était si modeste qu’en léguant à la France les tableaux de ses amis impressionnistes, fondement de la grande collection du musée d’Orsay, il a omis les siens. Ses tableaux les plus aventureux, trop étonnamment modernes pour plaire au goût conservateur français, ont ensuite trouvé leur place à l’étranger. Les voilà de retour pour la vaste et rare rétrospective d’Orsay Caillebotte : peindre des hommes. Clôture captivante des nombreuses expositions de cette année célébrant le 150e anniversaire de l’impressionnisme, l’exposition ajoute des nuances et de la saveur à notre compréhension de l’artiste et du mouvement.

Sur le devant de la scène se trouve l’immense chef-d’œuvre de l’aliénation urbaine « Paris Street, Rainy Day », prêté par Chicago. Des personnages grandeur nature en uniforme sombre, anonymes sous leurs parapluies, traversent les trottoirs mouillés et scintillants entre les immeubles régimentés du baron Haussmann. Lumineux malgré le temps gris alors que le soleil perce le nuage, il est photographique par sa clarté avec des angles nets et une composition recadrée. Peinte avec une facture sèche plutôt que les traits mélangés adoucissants de l’impressionnisme, « Paris Street » surprend toujours par son réalisme intense et sa pure monumentalité.

Il a été présenté à l’exposition impressionniste de 1877 aux côtés de la série « Gare St Lazare » de Monet, de la fête de Renoir « Danse au Moulin de la Galette » et de l’étourdissant vapeur et acier de Caillebotte « Le Pont de l’Europe ». Les fermes métalliques colossales du pont se précipitent vers nous. Tous trois étaient des visions inédites de la capitale, reconnaissables mais transformées avec imagination.

« Le Pont de l’Europe » (1876) © Rheinisches Bildarchiv Cologne

Dans « Le Pont », un homme et une femme bien habillés, éventuellement un couple, marchent à plusieurs pas l’un de l’autre ; il regarde un employé de train (certains prétendent qu’il s’agit d’un prostitué) tandis qu’un chien provocant entre en premier dans la queue de l’image. C’est une composition singulière, plus dure et plus géométrique que les stations de Monet, à l’opposé de la chaleureuse sociabilité de Renoir. Au lieu d’un élan impressionniste, Caillebotte propose un monde méticuleusement construit.

Des croquis à l’huile et des dessins montrent à quel point il a délibérément planifié de telles œuvres. Parfois, il zoome sur des détails, comme dans « Sur le Pont de l’Europe » du Kimbell Art Museum, un motif de poutres grises, des chapeaux noirs, un trio de pardessus. Il expérimente parfois des vues à vol d’oiseau, inconnues en peinture à l’époque, poussant presque jusqu’à l’abstraction : les formes circulaires et les espaces vides de « Un îlot, boulevard Haussmann » et « Boulevard vu d’en haut ». Dans chacun d’eux, quelques personnages coiffés d’un haut-de-forme se pressent.

« Boulevard vu d’en haut » (1880) © Comité Caillebotte, Paris

Des hommes seuls hantent les tableaux de Caillebotte. Depuis ses appartements luxueux, il représentait Paris vu d’en haut, à travers le regard supérieur d’un seul homme riche comme lui, penché sur des balcons dont les ferronneries à volutes contrastent lyriquement avec les boulevards droits en contrebas. « L’homme au balcon » est un titre récurrent pour ces élégants numéros d’équilibriste : des hommes riches, maîtres de tout ce qu’ils surveillent, mais en retrait de la sphère publique dans l’intimité de l’intérieur bourgeois du XIXe siècle. Sur leurs balcons, ils se tiennent entre les deux.

L’exposition soutient que, d’une part, Caillebotte dépeint une réalité de genre : les larges avenues et les places ouvertes avec lesquelles Haussmann a reconstruit le Paris du XIXe siècle étaient « un domaine fondamentalement masculin », une arène pour de riches flâneurs confiants. D’un autre côté, après la défaite de la guerre franco-prussienne, les débuts de l’émancipation des femmes et ce que les conservateurs appellent « l’émergence de sous-cultures homosexuelles », les hommes n’étaient peut-être pas aussi sûrs de eux. Ainsi, « la vision artistique de Caillebotte était inextricablement liée à un questionnement sur l’identité masculine qui semble d’actualité aujourd’hui ».

« Jeune homme à sa fenêtre » (1876)

Le premier « Jeune homme à sa fenêtre » (1876) porte cette ambivalence. René, le frère de Caillebotte, se tient dans une pose nonchalante et virile : jambes écartées, mains dans les poches, mais agité et mal à l’aise. Quelques mois plus tard, il mourut, probablement par suicide.

Caillebotte en tant que protostructuraliste, répondant à l’appel de Baudelaire pour un « peintre de la vie moderne » en explorant non seulement l’apparence du nouveau Paris mais aussi ses systèmes sociaux, l’intersection des personnes, des bâtiments et des infrastructures, est certainement convaincant.

« Grattoirs à sol » (1875) © Musée d’Orsay

Contrairement à ses pairs, il représente des classes diverses : des « Peintres en bâtiment » en blouse sur des échelles, son majordome âgé « Jean Daurelle ». Sa carrière a commencé avec les ouvriers torse nu et en sueur de « Floor Scrapers », s’agenouillant et s’étirant pour construire son atelier. Baigné d’une lumière froide, magnifiquement fini et détaillé, les copeaux de bois courbés et les dossiers arrondis faisant écho aux balustrades en fer en boucle, cet objet était destiné au salon académique. Son rejet, tant pour la représentation franche des corps en activité que pour le sol inclinable et exagéré, a transformé du jour au lendemain Caillebotte en rebelle. Il participe aux expositions impressionnistes de 1876 à 1882, les finance en grande partie et achète des tableaux à ses amis pauvres.

Instinctivement collégial, il s’épanouit dans l’esprit coopératif du début de l’impressionnisme, apprenant des effets de lumière de Monet et de la dynamique spatiale de Degas. Deux remarquables études de grands personnages reconnaissent ces influences, bien que leur bizarrerie soit propre à Caillebotte : « Boating Party », un rameur blond vigoureux et aux costumes incongrus se rapprochant du plan de l’image, et l’« Homme à son bain », d’une intimité déconcertante, se séchant à côté de lui. une baignoire en fer blanc pendant que nous examinons les fesses rouges, le dos musclé, les empreintes mouillées.

« L’homme à son bain » (1884) © Musée des Beaux-Arts de Boston

On y trouve également une représentation animée de la célibataire de Caillebotte, « Le jeu de Bézique », et de nombreux portraits masculins affectueux. « Jeune homme jouant du piano » représente son frère compositeur Martial, les longs doigts reflétés dans le vernis réfléchissant de l’instrument.

Des intérieurs lambrissés dorés et des sièges moelleux figurent dans « Portrait de M. G (Gallo) » et « Portrait de M. JR (Jules Richemond) ». « Il a des amis qu’il aime et dont il est aimé ; il les fait asseoir sur d’étranges canapés, dans des poses fantastiques », écrit un critique contemporain. « Sans aucun doute perçu comme féminin et émasculant », lit-on dans la légende d’Orsay, l’une des nombreuses allusions à des intérêts homoérotiques, pour lesquels aucune preuve n’existe – Caillebotte vivait avec une partenaire féminine de longue date.

‘Portrait de MG’ (1881)

À mesure que les impressionnistes se séparaient après 1882, Caillebotte peignait moins. Il se lance dans son yacht club local, dessinant et faisant courir des bateaux, et dans une solitude contrastée, créant un jardin au Petit Gennevilliers, près du Giverny de Monet. Déjà en 1879, il choisissait comme toile de fond pour un maladroit «Autoportrait au chevalet», non pas sa propre œuvre mais «Le Moulin» de Renoir, qu’il venait d’acheter. Il s’est fait connaître avant tout comme collectionneur.

Il est regrettable que pour étayer le thème des « hommes en peinture », on montre beaucoup trop d’images nautiques médiocres (sports « sérieux, réservés aux hommes »), alors que le chant du cygne des deux années précédant la mort prématurée de Caillebotte en 1894, le véritable original les peintures florales sont totalement absentes. Dans ces natures mortes aplaties de capucines, de dahlias, d’orchidées assidûment cultivées, Caillebotte abandonne le réalisme social pour une intériorité de serre fin de siècle. Ils ont été une révélation dans Caillebotte, Peintre et Jardinierau Musée des Impressionnismes de Giverny en 2016.

« Fête nautique » (1877) © Bridgeman Images

Dépendantes des prêts étrangers, les expositions de Caillebotte à cette échelle n’ont lieu à Paris qu’une fois par génération – les précédentes ayant eu lieu en 1995 et 1951. L’exposition du Musée d’Orsay est une exposition importante et mémorable, mais combien décevant que, plutôt que de simplement obtenir les meilleures œuvres du monde entier, à toutes les époques, les conservateurs ont restreint leur approche au fétichisme des études de genre. L’histoire sociale va très loin dans l’explication d’un artiste, mais comme le souligne Caillebotte, « le véritable argument d’un peintre, ce sont ses peintures ».

Au 19 janvier, musée-orsay.frpuis Getty Museum, Los Angeles, du 25 février au 25 mai et Art Institute of Chicago, du 29 juin au 5 octobre

