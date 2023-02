Gus Kenworthy parle de la peur de la santé et du départ des «forces spéciales»: Exclusif – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : RENARD

Chez Gus Kenworthy voyage sur Forces spéciales : le test le plus difficile au monde est venu plus tôt que personne ne l’aurait jamais imaginé. Alors qu’il terminait une mission dans l’épisode du 15 février, il a commencé à tousser encore et encore après avoir ressenti une “sensation horrible” dans sa poitrine. La toux n’a pas cessé et il a été rapidement déterminé que le skieur olympique avait une réaction anaphylactique. Il a été soigné mais a dû être retiré de l’émission en raison de son état de santé. HollywoodLa Vie a parlé EXCLUSIVEMENT avec Gus de sa peur de la santé et de son passage dans la série.

“Je voulais y retourner”, a déclaré Gus. “Quelques minutes après qu’ils m’aient administré l’épinéphrine, j’allais tout à fait bien et je me sentais normal, à jeun, je respirais bien. J’étais comme, ‘Oh, je veux y retourner.’ Ils disaient : ‘Tu ne peux pas rentrer. Il y a un risque d’anaphylaxie répétée et nous ne pouvons pas le faire.’ »

Gus a admis que toute la situation était très brève. Il a reçu de l’épinéphrine dans les 10 minutes suivant sa réaction. Il a été transporté en ambulance dans un hôpital local et a passé 24 heures sous observation.

“Je me sentais bien. J’allais bien avant même de monter dans l’ambulance », a-t-il déclaré. HollywoodLa Vie. “L’épinéphrine a fait l’affaire, mais il n’y a eu que la répétition de l’anaphylaxie. Ils ne pouvaient pas me laisser rentrer. J’ai demandé et j’ai en quelque sorte plaidé pour cela, mais ils ont dit qu’il n’y avait tout simplement pas moyen.

À ce jour, le joueur de 31 ans ne sait toujours pas à quoi exactement il était allergique. “Mais je pense et j’en suis très certain dans mon esprit que c’était quelque chose dans l’eau”, a-t-il révélé. «L’eau elle-même était restée là avant le premier jour. Nous avons tous dû ramper dans cette boue grossière et entrer dans l’eau, entrer dans le sable et retourner dans l’eau. Il faisait environ 120 degrés dehors. Cette eau était juste assise et faisait pousser des bactéries. J’ai l’impression qu’il y avait quelque chose dans l’eau, comme une moisissure ou une sorte de bactérie qui s’était développée. Quand j’ai sauté dedans une fois, j’en ai ingéré une partie sans le savoir et mon corps est entré en anaphylaxie.

S’il avait la chance de vivre Forces spéciales encore une fois, l’Olympien a admis qu’il saisirait probablement l’occasion. “Ce n’était pas une expérience amusante, mais en y revenant, je pense que je pourrais mieux me préparer évidemment en sachant ce qui m’attendait”, a-t-il déclaré. HollywoodLa Vie. « Je pense que tout le spectacle, toute l’expérience a été faite pour pousser chacun à ses limites. Même si j’y allais, je pense que je finirais par être poussé par la DS d’une manière différente de la fois précédente, et je finirais par apprendre quelque chose de nouveau sur moi-même. Je pense que je le ferais probablement. C’était chiant de le faire. Chaque jour était brutal, mais à la fin de l’expérience, je me sentais mieux pour l’avoir fait.

Les recrues célèbres ont subi un certain nombre de tâches brutales pendant leur passage dans la série. Gus a noté que la tâche de gaz lacrymogène était “la pire” qu’il ait dû traverser. “Mais je pense que le plus difficile pour moi a été de pousser la Jeep”, a-t-il ajouté. “Je pense qu’à la télévision, cela ne s’est pas vraiment traduit, mais ce n’était pas comme pousser une voiture qui était au point mort et vous la poussez. Ça ne bougeait pas. Les pneus manquaient d’air. Il y avait tellement de sable. A chaque pas, vos pieds s’enfonçaient dans le sable. La Jeep bougeait à peine. Je pensais avoir donné toute mon énergie, mais vous aviez déplacé la voiture de 10 pieds. Forces spéciales : le test le plus difficile au monde diffusé le mercredi sur FOX.

