Guryong Village, Corée du Sud : 500 personnes évacuées alors qu’un incendie massif se déclare dans l’un des derniers bidonvilles de Séoul

Séoul

CNN

—



Environ 500 personnes ont été évacuées de leur domicile vendredi après qu’un incendie s’est déclaré dans le village de Guryong, l’un des derniers bidonvilles de Séoul, la capitale de la Corée du Sud, selon les pompiers.

L’incendie s’est déclaré vers 06h28 dans le quatrième arrondissement du village, a indiqué Shin Yong-ho, un responsable de la caserne des pompiers de Gangnam, lors d’un briefing télévisé. Les premiers intervenants sont arrivés environ cinq minutes plus tard, a-t-il déclaré.

Aucun mort ou blessé n’a été signalé jusqu’à présent.

On pense qu’environ 60 maisons ont brûlé, a déclaré Shin, ajoutant que la plupart des structures sont fabriquées à partir de panneaux de contreplaqué de vinyle.

Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent l’incendie engloutissant ce qui ressemble à des rangées de maisons, avec d’énormes panaches de fumée noire épaisse suspendus au-dessus du bidonville alors que les sirènes hurlent à proximité.

Plus de 800 membres du personnel d’intervention ont été mobilisés, dont des pompiers, des policiers et des employés du gouvernement, tandis que 10 hélicoptères ont été déployés pour aider à l’intervention, a déclaré Shin.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol, qui se trouve en Suisse pour assister au Forum économique mondial, a été informé de l’incendie et a ordonné aux autorités de mobiliser “tout le personnel et l’équipement disponibles”, selon le bureau présidentiel.

Yoon a également demandé aux gouvernements locaux d’évacuer les résidents et d’assurer la sécurité des secouristes, a indiqué son bureau.

Les autorités avertissent depuis longtemps que les habitants de Guryong sont particulièrement exposés aux catastrophes, le gouvernement de Gangnam déclarant sur son site Internet que le bidonville était « vulnérable aux incendies » en 2019.

Il a également été durement touché par les inondations d’août dernier, lorsque des précipitations record ont tué au moins 13 personnes à Séoul, dont certains habitants pris au piège dans les maisons de sous-sol miteuses “banjiha” représentées dans le film “Parasite”.

Le bidonville de Guryong a longtemps été considéré comme un symbole du fossé entre riches et pauvres en Corée du Sud, la quatrième économie d’Asie. Il fait partie du quartier riche et scintillant de Gangnam, rendu célèbre par la chanson “Gangnam Style” de Psy en 2012 et parfois appelé le Beverly Hills de Séoul.

Les immeubles de grande hauteur de Gangnam se trouvent à moins d’un kilomètre des cabanes de Guryong, où de nombreux habitants vivent dans des logements de fortune exigus construits à partir de matériaux comme le bois et la tôle ondulée.

Bien que les projets de réaménagement de la zone remontent à au moins une décennie, de nombreuses propositions ont échoué en raison de désaccords entre les instances dirigeantes locales et de négociations sur la compensation foncière.

Ces efforts se poursuivent, avec 406 ménages – plus d’un tiers de la population du bidonville – relogés en 2019, selon le site Internet du gouvernement de Gangnam. Plus de 1 000 habitants y vivent toujours, ont confirmé vendredi les responsables de Gangnam.

Le quartier a partagé d’autres plans de réaménagement en mai dernier, un responsable local déclarant que le terrain serait transformé en “un complexe résidentiel de luxe respectueux de l’environnement”.

Les autorités s’efforcent d’aider à reloger environ 1 500 ménages vivant dans des cabanes dans trois grands bidonvilles, dont Guryong, dans des logements sociaux, a déclaré le gouvernement de Séoul dans un communiqué de presse en novembre dernier.

Il a ajouté que la ville vise à terme “éliminer les résidences anormales telles que les cabanes et les maisons en vinyle”.