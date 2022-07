Gururaja Poojary décroche le bronze en haltérophilie 61 kg hommes ; 2e médaille pour l’Inde

Gururaja Poojary a décroché une médaille de bronze dans l’épreuve masculine d’haltérophilie de 61 kg samedi pour ajouter une autre médaille au décompte de l’Inde aux Jeux du Commonwealth 2022. Gururaja a soulevé 151 kg lors de sa troisième tentative d’épaulé-jeté, ce qui l’a aidé à atteindre la gloire à Birmingham. Lors de la ronde arrachée, il a soulevé 118 kg lors de sa deuxième tentative. C’était la deuxième médaille pour l’Inde en 2022 CWG jusqu’à présent; fait intéressant, les deux sont venus dans les épreuves d’haltérophilie.

Il a commencé l’épaulé-jeté avec une levée de 144 kg et l’a suivi avec 148 kg lors de la deuxième tentative. Alors qu’il a battu son record personnel en soulevant 151 kg lors de sa troisième tentative pour sceller la médaille de l’Inde. Sa levée totale agrégée était de 169 kg

GTC 2022 – COUVERTURE TOTALE | EN PROFONDEUR | CENTRE SUR L’INDE | HORS DU TERRAIN | EN PHOTOS

Aznil Bin Bidin Muhamad de Malaisie a remporté la médaille d’or tandis que Morea Baru de Papouasie-Nouvelle-Guinée s’est contenté de l’argent. L’haltérophile malaisien a établi un record des Jeux du Commonwealth avec un arraché de 127 kg tandis que dans l’épaulé-jeté, il a soulevé 158 kg. Il a remporté l’or avec un total de 285 kg.

Gururaja a participé dans la catégorie des 56 kg aux Jeux du Commonwealth de Gold Coast 2018 et a remporté la médaille d’argent avec un total de 249 kg (111 + 138). Il a ouvert le décompte des médailles pour l’Inde dans l’épreuve de Gold Coast.

Le joueur de 30 ans appartient à Udupi, Karnataka et est issu d’un milieu modeste. Il a commencé l’haltérophilie pendant ses études universitaires en 2010. En 2015, il a rejoint l’armée de l’air. Il a été embarqué dans le camp national indien en 2016.

Suivre: Jeux du Commonwealth 2022, Jour 2 Événements

Avant la compétition, Gururaja a révélé qu’il avait quitté la maison juste un mois après le mariage pour rejoindre le camp national pour l’Asie et le CWG. Il est absent de chez lui depuis 13 mois.

“C’était un mariage d’amour et d’arrangement. Elle est de mon village et une fois que nos familles se sont mises d’accord, nous nous sommes mariés en mai de l’année dernière. J’ai quitté la maison le mois prochain pour me préparer aux championnats nationaux. Je ne l’ai pas rencontrée depuis lors, car après les championnats nationaux, je m’entraînais au camp national pour les Jeux asiatiques et du Commonwealth », a déclaré Gururaja au New Indian Express de Birmingham.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici