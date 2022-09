Gurugram Man commande Biryani sur le service interurbain de Zomato et ne se fait livrer que Salan

Pour les amateurs de cuisine à travers l’Inde, Biryani n’est pas seulement un plat mais une émotion. Le riz richement parfumé et léger, accompagné de viande et de diverses épices, est ensuite traditionnellement cuit dans une énorme marmite. Bien qu’il existe différentes manières et styles de cuisiner un biryani – présenté comme un plat d’origine moghole – les plus célèbres se trouvent probablement à Kolkata, Lucknow et Hyderabad.

Récemment, un client de Zomato a été déçu après avoir essayé le nouveau service de livraison de nourriture interurbain de la société de livraison de nourriture. Fait intéressant, le client, Prateek Kanwal, basé à Gurugram, est également actionnaire de Zomato.

Prateek a commandé sur Twitter un biryani au poulet dans un restaurant d’Hyderabad, mais à sa grande surprise et déception, il n’a reçu qu’une petite boîte de “salan”. C’est un accompagnement qui est généralement servi avec le Biryani. Prateek s’est rendu sur la plate-forme de micro-blogging pour partager son expérience de “double perte”, d’abord en tant que client, puis en tant qu’actionnaire de Zomato. Il a exhorté la plateforme de livraison de nourriture à se pencher sur la question au plus tôt et a également tagué le PDG Deepinder Goyal. Jetez un œil au tweet ici.

Poulet biryani commandé à l’hôtel Shadab en utilisant @zomato service de légende inter-états et tout ce que j’ai eu était une petite boîte de salan. @deepigoyal cela semblait être une excellente idée, mais mes projets de dîner sont en suspens maintenant. Maintenant, tu me dois un Biryani à Gurgaon ! pic.twitter.com/ppVbausds8 — Prateek Kanwal (@prateekkanwal) 3 septembre 2022

Prateek a révélé qu’il avait commandé une assiette de poulet biryani à l’hôtel Shadab en utilisant le service de légende inter-États de Zomato et tout ce qu’il a reçu était une petite boîte de salan. Les produits alimentaires commandés via le service interurbain sont livrés le lendemain. Prateek est également directeur des politiques et du plaidoyer chez NewGlobe, une organisation de politique publique.

Répondant que ses plans de dîner avaient échoué, Prateek a imploré Deepinder Goyal de résoudre le problème et a également déclaré que le PDG de Zomato lui devait un biryani à Gurgaon.

Pendant ce temps, les responsables de Zomato ont rapidement réussi à retrouver l’assiette de biryani de Prateek – et lui ont envoyé une aide supplémentaire en guise d’excuse. Le professionnel des politiques publiques a tweeté son appréciation pour leur service client et a accepté que le crédit doit être accordé là où il est dû.

Crédit où il est dû! Sushant du service client et chef de produit de @zomato les légendes interétatiques ont non seulement suivi mon Biryani, mais m’ont également envoyé un Biryani supplémentaire de @biryanibykilo! Problème a été résolu @deepigoyal! Au moins, en tant qu’actionnaire, je me sens bien dans le service client pic.twitter.com/nZ1O7TvsAJ — Prateek Kanwal (@prateekkanwal) 3 septembre 2022

Il a remercié Sushant du service client et chef de produit de Zomato dans son tweet et a déclaré qu’il se sentait bien à propos du service client de Zomato – lui étant actionnaire.

