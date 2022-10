Guru Randhawa fera ses débuts d’acteur dans le 532e film d’Anupam Kher

Guru Randhawa est prêt à faire ses débuts d’acteur dans le 532e film de l’acteur légendaire Anupam Kher. Anupam a publié une photo de lui et de Guru sur son compte Instagram. Les deux semblent lire le scénario du film car ils tournent le dos à la caméra. Même la chanson du chanteur “High Rated Gabru” a été jouée en arrière-plan par la célébrité chevronnée.

Partageant la même image, Guru a écrit : “Je n’aurais pas pu rêver d’un meilleur lancement. En lisant mon 1er script et c’est son 532e (sic).”





Il l’a légendé : “Je lis mon 532e scénario et c’est son 1er ! Même s’il est déjà une super star. Mesdames et Messieurs ! Je vous présente @gururandhawa – l’acteur ! Couvrez-le de votre amour et de vos bénédictions ! Jai Mata Di !””

Double médaillée olympique et l’une des meilleures joueuses indiennes de badminton, PV Sindhu a tout gagné dans sa carrière. Elle a remporté des médailles lors de tournois majeurs et a apporté beaucoup d’honneur à la nation. Récemment, l’acteur vétéran de Bollywood Anupam Kher a visité la maison de Sindhu, faisant le tour de son armoire à trophées.

Plus tôt mardi, Sindhu a partagé une photo avec “l’un des plus grands du cinéma indien de tous les temps” alors que le duo posait joyeusement devant l’armoire à trophées de Sindhu.

“A eu la chance de passer du temps avec l’un des plus grands du cinéma indien de tous les temps. Les rires, les souvenirs et la qualité de la conversation. Quel honneur”, a écrit Sindhu sur Twitter en partageant sa photo aux côtés d’Anupam.

Mercredi, Anupam lui-même a partagé une vidéo avec Sindhu, dans laquelle le navetteur vedette a fait visiter l’acteur de Bollywood à l’intérieur de sa maison. L’acteur de Kashmir Files a longuement regardé l’armoire à trophées de PV Sindhu, et il a dit en plaisantant qu’il n’y avait plus de place pour d’autres récompenses. Pendant ce temps, Sindhu a montré à l’acteur vétéran des aperçus des premiers trophées qu’elle a remportés, à l’âge de 8 ans.

Anupam Kher s’est rendu sur Twitter pour partager une vidéo alors qu’il visitait la maison de Sindhu.