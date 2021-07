Guru Purnima 2021 : Vyasa Purnima et l’importance du lien Guru-Shishya ! | Actualités culturelles

New Delhi : L’occasion très vénérée de Guru Purnima est célébrée cette année le samedi 24 juillet. Aussi, connu sous le nom de Vyasa Purnima – cette journée est consacrée à rendre hommage à votre gourou ou à une entité spirituelle vénérée. Krishna Dwaipayana Vyasa ou Ved Vyasa, qui a écrit l’épopée Mahabharata est né le Guru Purnima, c’est donc aussi son anniversaire de naissance.

Guru Purnima est célébré le jour de la pleine lune, connu sous le nom de Purnima selon le calendrier hindou du mois Ashadha. On rend hommage au gourou ou à l’enseignant ce jour-là, en remerciant pour toutes les connaissances et leçons de vie.

La journée est célébrée avec la plus grande ferveur par les bouddhistes car on pense que Gautam Bouddha, après avoir dénoncé les attachements mondains et s’être éveillé, a prononcé son premier sermon à Sarnath ce jour-là. En outre, il est dit que ce jour-là, Lord Shiva est devenu le Adi Guru – le premier Guru et a transmis la connaissance aux Saptarishis.

Guru Purnima est d’une grande importance pour les jaïns aussi. Ce jour-là, le 24 Tirthankara – Mahavira – fit de Gautam Swami (auparavant connu sous le nom d’Indrabhuti Gautam) son premier disciple. Il est ainsi devenu un gourou et par conséquent le jour est observé comme gourou Purnima.

Guru Purnima est une journée pour rendre hommage aux contributions altruistes d’un gourou. Fait intéressant, le mot sanskrit Guru lui-même signifie celui qui supprime l’ignorance (Gu signifie ignorance et Ru signifie dissolvant).

En Inde, le lien Guru-Shishya est considéré comme une pure connexion qui aide l’étudiant à atteindre de plus grands sommets. Le verset sanskrit – Mata Pitah Guru Daivam – positionne clairement le rôle d’un enseignant avant celui de Dieu. En Inde, l’enseignant est appelé le gourou (celui qui sème les graines de la connaissance et élimine les ténèbres).

Ce jour-là, les élèves remercient leurs enseignants d’avoir nourri les valeurs, la morale et d’avoir inculqué le sens du bien et du mal en plus de dispenser une éducation.

Dans l’Inde ancienne, les parents confiaient la responsabilité de leurs enfants aux Gourou parce qu’ils ne connaissaient qu’un professeur pourrait aider un enfant à évoluer de manière holistique. Le Guru-Shishya Parampara qui était merveilleusement tissé dans le tissu social a été témoin d’un beau lien entre l’enseignant et un élève.

De plus, l’importance d’un gourou a également été clairement établie dans nos grandes épopées indiennes Ramayana et Mahabharata.

Le lien partagé par Sage Vishwamitra et Lord Rama ou Arjuna et Dronacharya est un spécimen classique du Guru Shishiya Parampara.

Nous souhaitons à tous un très heureux Guru Purnima !