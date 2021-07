Guru Purnima 2021 : Ajay Devgn rend hommage à son défunt père Veeru Devgn, le remercie pour ses « leçons de vie » | Nouvelles des gens

Bombay : A l’occasion de Guru Purnima samedi, l’acteur Ajay Devgn s’est rendu sur Instagram pour se souvenir de son défunt père et de son « gourou » Veeru Devgn. Selon Ajay, c’est son père qui lui avait enseigné de précieuses leçons de carrière. « Salut mon père (Veeru Devgn), mon gourou, en ce jour propice. J’ai eu la chance de tirer des leçons de ma vie et de ma carrière de lui. Un cadeau précieux que je porte avec moi comme un insigne d’honneur », a-t-il légendé le message.

Parallèlement à cela, il a partagé une photo de lui-même debout à côté de son père.

Le mois dernier, Ajay a même écrit une note émouvante à l’occasion de l’anniversaire de naissance de son père. « Tu me manques tous les jours. Encore plus aujourd’hui. Joyeux anniversaire papa. La vie n’a plus été la même depuis », avait-il posté.

Pour les novices, Veeru Devgn était un chorégraphe d’action et un directeur de cascades renommé. Il est décédé le 27 mai 2019, à l’âge de 85 ans.