À chaque phase ultérieure de notre civilisation, les visionnaires ont été à l'avant-garde de la construction du monde pour l'avenir. La même chose est vraie pour notre âge. Appelez-les des visionnaires, des leaders, des innovateurs ou des avant-gardistes, ce sont des gens qui possèdent la capacité de penser en avance sur leur temps et de jouer ainsi un rôle clé dans la construction de l'avenir.

En parlant de notre époque, il est difficile de nier qu’il y a beaucoup de choses pour lesquelles il faut se décourager. Cependant, quelle que soit la situation, une chose est certaine, c’est que le pessimisme ne nous mènera jamais nulle part. La valeur de l’optimisme n’est mieux appréciée que dans les moments les plus sombres. C’est ce que nous apprenons des idées et des actions de certains des leaders et visionnaires éminents d’aujourd’hui.

Cependant, il faut également mentionner à cet égard que les idées radicales et l’innovation ne sont pas les seules mesures permettant de juger un visionnaire d’aujourd’hui; un autre attribut clé est la philanthropie sociale. Les gens s’attendent à ce que les dirigeants assument la responsabilité de la gérance de la société. Par exemple, personne ne peut nier le rôle de Mark Zuckerberg dans le changement radical de la façon dont les gens communiquent et interagissent les uns avec les autres à l’ère numérique.

À l’autre extrémité du spectre, nous avons des dirigeants qui essaient de faire tout leur possible pour l’amélioration de la société et de notre planète dans son ensemble. Prenons le cas de Paul Polman, l’actuel PDG d’Unilever. Depuis que Polman est à la tête du célèbre conglomérat, il a pris de nombreuses initiatives pour réduire l’empreinte environnementale de l’entreprise. Actuellement, environ 40% des besoins énergétiques d’Unilever sont générés à partir de sources renouvelables telles que l’énergie solaire ou éolienne et l’entreprise prévoit de générer tous ses besoins énergétiques à partir de sources vertes d’ici 2030. En outre, Polman a également récemment discuté de ses projets d’élimination complète utilisation du charbon dans l’entreprise d’ici 2025.

Le même engagement envers la société et un avenir meilleur pour l’humanité peut être démontré chez des dirigeants et des visionnaires comme le fondateur de Headspace Andy Puddicombe ou chez Elon Musk, le PDG et fondateur de SpaceX et Tesla Motors. Ce sont ces personnes qui combinent leurs idées radicales avec le désir d’avoir un impact positif sur la société. Les pratiques de méditation et de pleine conscience enseignées par Headspace ont déjà aidé des milliards de personnes dans le monde, tandis que l’effort obstiné de Musk consiste à faire de l’humanité une espèce multi-planétaire!

Gurps Singh Rai est un autre de ces leaders avant-gardistes qui croient également fermement à la nécessité de redonner à la société. Conseiller financier de profession, Gurps Rai a déjà entrepris plusieurs entreprises philanthropiques louables au cours de sa courte carrière. Il a accueilli le sommet international sur l’environnement COP 17 de l’ONU à l’âge de 29 ans. Plus tard en 2014, il a aidé United Sikhs, une ONG des Nations Unies, à mettre en place un centre de désintoxication pour toxicomanes au Pendjab, en Inde. Actuellement, Gurps est le PDG de Dropp.tv, une plate-forme multimédia interactive qui, grâce à sa technologie révolutionnaire «See It, Want It, Get It», permet aux téléspectateurs de contenu vidéo d’effectuer des «achats à l’écran» avec un simple Cliquez sur. Selon Gurps Rai, la plate-forme a tout le potentiel pour se transformer en un énorme marché alternatif pour les musiciens talentueux et les créateurs de contenu vidéo. Cela aidera de nombreux artistes talentueux à avoir un revenu durable sans avoir à dépendre de tiers tels que les maisons de disques et autres. Une chose est sûre: Gurps Rai change le monde pour le mieux.

