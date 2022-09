La 14e saison en cours de la populaire émission de quiz Kaun Banega Crorepati a fait la une des journaux ces dernières semaines. Récemment, l’émission a présenté une question sportive intéressante qui était pour Rs 25 lakh prix en argent. L’animateur Amitabh Bachchan a interrogé le concurrent sur le premier et le seul Indien à avoir participé au tournoi de qualification de l’UEFA Europa League.

Il convient de noter que l’actuel gardien indien Gurpreet Singh Sandhu est la bonne réponse à la question. Par conséquent, Sandhu a partagé une vidéo légère sur Twitter. Dans la vidéo, Sandhu peut être vu en train de regarder le segment de l’émission qui présentait la question intrigante. Le joueur de 30 ans semble amusé qu’une question liée à sa carrière ait été posée dans l’émission à succès.

Téléphonez à un ami lifeline pe mujhe call karo 📞 #pagaarbadao @SrBachchan pic.twitter.com/9nOL3sa98a – Gurpreet Singh Sandhu (@GurpreetGK) 14 septembre 2022

Les internautes ont fait l’éloge de la vidéo divertissante de Gurpreet Singh Sandhu. Plusieurs fans de football sont ravis que Kaun Banega Crorepati ait décidé de souligner la réalisation historique de Sandhu à travers la question.

On peut dire que Gurpreet Singh Sandhu était destiné à jouer dans une compétition de l’UEFA. Sandhu a déménagé en Europe vers 2012 avec le rêve de jouer dans des ligues de football de premier plan comme la Premier League et la Liga. L’ancien gardien de but de Manchester City, John Burridge, a même recommandé Sandhu à divers dépisteurs à travers l’Europe. En 2014, Sandhu a obtenu sa grande chance en signant un contrat de trois ans pour le club norvégien Stabaek. Sandhu avait déjà écrit l’histoire en devenant le premier Indien en 79 ans à signer pour un club européen de première division. Auparavant, Mohammed Salim avait signé pour le club écossais du Celtic en 1936.

Pas seulement un morceau de papier, pour moi c’est un morceau de mon histoire #IndianFootball #OTD pic.twitter.com/IzaiQoJE0i – Gurpreet Singh Sandhu (@GurpreetGK) 30 juin 2020

Le gardien dégingandé a fait son premier départ en championnat en mai 2016 contre IK Start dans le Tippeligaen, la ligue norvégienne de premier plan. Sandhu a impressionné les experts en réalisant de beaux arrêts et en enregistrant une feuille blanche lors de la victoire 5-0 de Stabaek.

Par la suite, le gardien de but a été choisi pour débuter le match de qualification de la Ligue Europa de Stabaek contre le club gallois Connah’s Quay Nomads FC lors d’un match à l’extérieur. Le joueur alors âgé de 24 ans est entré dans l’histoire en devenant le premier Indien à participer à une compétition de l’UEFA. C’était un exploit que même de grands footballeurs indiens comme Baichung Bhutia et Sunil Chhetri n’ont pas pu réaliser lors de leurs passages au Bury FC (Angleterre) et au Sporting Lisbon B (Portugal) respectivement.

Après trois saisons avec Stabaek, Sandhu est retourné en Inde en 2017. Il est maintenant le gardien de but de premier choix du club ISL Bengaluru FC et de l’équipe indienne de football.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici