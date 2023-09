L’équipe masculine indienne de football est descendu en Irak aux tirs au but 5-4 en demi-finale de la 49e édition de la Coupe du Roi au Stade du 700e anniversaire de Chiang Mai, en Thaïlande, jeudi. Mahesh Naorem (16′) a ouvert le score pour l’Inde avant que son but ne soit annulé par Ali Karim (28′) sur penalty. Les Blue Tigers ont repris l’avantage en seconde période grâce à un but contre son camp du gardien irakien Jamal Hasan (51e) avant qu’Aymen Hussein (80e) ne rétablisse la parité pour les équipes du Golfe en fin de match. Les deux équipes se sont qualifiées pour le bris d’égalité après que les scores étaient à égalité 2-2 à temps plein, où l’Irak a pris le dessus sur l’équipe d’Igor Stimac aux tirs au but.

Gurpreet Singh Sandhu, le capitaine indien ce soir-là, était un homme déçu car il estimait que les Blue Tigers auraient dû gagner.

« Pour être honnête, nous aurions pu gagner le match », Gurpreet a déclaré à Firstpost Après le match.

« Malheureusement, le deuxième penalty, qui était un peu discutable, a été accordé par l’arbitre, mais encore une fois, nous avons fait bien mieux que ce que je pense que les gens auraient pensé que nous ferions.

« Nous devons juste y croire davantage lorsque nous avons un objectif, être un peu plus patients, être un peu plus positifs comme nous l’étions et cela s’appuie simplement sur cela parce que nous avons un autre match à venir. Lâchez ça. Bien sûr, nous aurions adoré gagner, mais nous avons un autre match à venir dans deux jours, nous devons donc nous assurer qu’en tant qu’équipe, nous nous reposons bien et que nous sommes prêts pour cela », a ajouté Gurpreet.

A LIRE AUSSI | « Quelqu’un a décidé de les voler… » : la prise explosive d’Igor Stimac alors que la sanction controversée mène à la défaite de l’Inde

Gurpreet était fier de son performance de l’équipe ajoutant que l’Inde est « meilleure que ce que les gens pensent ».

«Je l’ai déjà dit auparavant. Ce groupe, cette équipe, la plupart des garçons, nous jouons ensemble depuis un moment et la plupart des garçons mûrissent au bon âge, atteignent leur apogée au bon moment et ça aide. Je le répète, nous sommes bien meilleurs que ce que les gens pensent que nous sommes. Nous avons juste besoin de croire en nous-mêmes. J’ai juste besoin de croire en moi. Mishra a besoin de croire en lui. Sandesh doit y croire. Nous travaillons jour après jour pour nous assurer qu’en tant qu’équipe, nous continuons à repousser nos limites, à briser les barrières et à avancer en Asie, car c’est là que nous voulons être », a déclaré Gurpreet.

« Le ciel est notre limite. Nous devons juste être humbles et nous assurer qu’en tant qu’équipe, nous ne laissons pas d’occasions comme nous l’avons fait. Malheureusement, l’Irak a eu l’occasion de revenir et de gagner le match. Nous devons juste nous assurer que si nous voulons faire partie de ces grandes équipes, nous ne donnons pas d’opportunités même si cela semble être hors de votre contrôle. Nous devons simplement nous assurer de ne donner aucune chance aux autres équipes si nous voulons figurer parmi les meilleures équipes », a ajouté Gurpreet.

L’Inde affrontera le Liban dimanche lors du match éliminatoire pour la troisième place.