Gurpreet Singh Sandhu Awed par Alisson Becker Goal

Gurpreet Singh Sandhu est super excité, et tout est pour Alisson Becker. Et le gardien indien maigre ne craint pas de faire un Becker bientôt. Alisson Becker, le gardien du Liverpool FC, est sorti de sa ligne pour rentrer à la maison contre le vainqueur du match contre West Bromwich Albion, la victoire 2-1 gardant les chances de Liverpool de se qualifier pour l’UEFA Champions League. «Je ne peux tout simplement pas arrêter de regarder sa tête encore et encore. Peut-être que c’est juste arrivé – le ballon est tombé sur place et par pur engagement, il a glissé le ballon – et quelle tête! Mais s’il le fait régulièrement dans la pratique, alors nous devons admettre qu’il est très spécial », estime-t-il.

Voulez-vous l’imiter?

«Non pas que je sois désespéré de le faire, et j’espère que je n’aurai jamais à le faire. Évidemment, je suis monté à plusieurs reprises pour mon club Bengaluru FC, et aussi lors de mon passage dans des clubs précédents », mentionne-t-il.

«Mais si l’équipe l’exige selon la situation, qui sait? Mais je préfère laisser Sunil Chhetri. Il est bien meilleur que moi. »Le rire de Gurpreet brise presque le plafond.« Je dois travailler sur moi en attaquant le ballon, et sur ma tête. Mais ça ne me dérange pas », sourit-il à nouveau.

«Pour un gardien de but des temps modernes, l’importance d’être bon avec ses pieds est primordiale. Il est révolu le temps où un gardien de but n’était qu’un tireur « , ajoute Gurpreet, lauréat Arjuna.

«Personnellement, ce fut un défi passionnant de subir la phase de transition. Quand j’ai débuté professionnellement, la tendance était plutôt de sauvegarder des clichés. Les premières instructions que j’ai reçues ont été de renvoyer le ballon d’où il venait. Mais ça a changé maintenant », a déclaré le premier joueur indien à participer à un match de Ligue Europa (pour le club norvégien Stabaek FK).

«Le gardien de but doit initier l’attaque, aider l’équipe à construire sur la possession. Sa distribution doit être impeccable. Cependant, je suis toujours un étudiant du jeu et je travaille sur le même. Il y a un long chemin à parcourir », dit-il.

« Et maintenant, je sais, un gardien de but doit aussi bien le diriger », dit-il à nouveau en riant.

