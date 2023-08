Gurney Halleck de Josh Brolin jouera enfin Baliset

Avant que quiconque ne crie aux commentaires, nous savons que ce n’est pas une guitare spatiale, c’est une Baliset, le neuf–à cordes instrument joué par Josh Brolin Dune personnage, Gurney Halleck. F et qui espérait aperçu dans Denis VilleneuveLe premier film de a maintenant encore plus de raisons de compter les jours jusqu’à la suiteparce que le réalisateur a confirmé qu’il aura son moment sous les projecteurs.

Spoilers de la semaine du 24 au 29 avril

S’adressant à Empire Magazine à propos Dune : deuxième partieVilleneuve a partagé la bonne nouvelle— n notant qu’une scène avec Halleck montrant ses talents musicaux était en effet filmé pour la première partie mais n’a pas fait la version finale, à son grand regret . « La chanson de Gurney a survécu Deuxième partie! C’est devenu une priorité étrange pour moi. Mais Josh Brolin est un poète et nous y avons joué ensemble. C’était génial.»

Même si nous sommes ravis d’apprendre que le Baliset a été un incontournable pour Villeneuve, et franchement on savait déjà que Brolin était une sorte de poètenous sommes maintenant encore plus salés à l’idée de devoir attendre plus longtemps à voir Dune : deuxième partie. Nous espérons que le pouvoir de la guitare spatiale aidera les studios à conclure des contrats équitables avec leurs grévistes, et nous pourrons réellement regarder le film. à sa nouvelle date de sortie: 15 mars 2024.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.