Gurnee accueillera un train de vacances et un spectacle de lumières – Shaw Local

GURNEE – Le 8 décembre, le Holiday Train arrivera en ville, suivi de Holiday Lights à Welton Plaza.

Cette célébration de vacances est co-organisée par le district de Gurnee Park, le village de Gurnee et la chambre de commerce du village de Gurnee.

La célébration commence à 15 h près de la voie ferrée près de Viking Park, 4374 Old Grand Ave. Le train des fêtes devrait arriver à 17 h 05.

Profitez du zoo pour enfants, rendez visite au Père Noël et pensez à faire don de denrées non périssables à la banque alimentaire du nord de l’Illinois. Ceux qui choisissent de faire un don recevront un billet pour la tente-snack.

Une fois le train parti, marchez jusqu’à Welton Plaza (Old Grand Avenue) pour les lumières de Noël. Les invités apprécieront les chanteurs de Noël, les food trucks et les collations, le chocolat chaud, un DJ, un photomaton, une station d’artisanat, des s’mores, plus de temps avec le Père Noël et un incroyable spectacle de lumières de Noël.

“Nous sommes ravis de collaborer avec le village de Gurnee et la chambre de commerce du village de Gurnee pour cet événement”, a déclaré Susie Kuruvilla, directrice exécutive du district de Gurnee Park, dans un communiqué de presse. « Nous sommes impatients de travailler ensemble pour offrir cet événement familial amusant à notre communauté et à nos résidents. »

Les deux événements sont gratuits. La nourriture sera disponible à l’achat auprès des food trucks locaux.