Gurmeet Choudhary se blesse en sauvant sa femme Debina Bonnerjee d’une foule le soir du Nouvel An

Le 31 décembre, Gurmeet Choudhary s’est blessé en essayant de protéger sa femme Debina Bonnerjee des fans qui l’ont harcelée à Mumbai après sa performance en direct, lorsque les fans sont descendus sur le couple pour prendre des selfies avec eux. L’acteur de Khamoshiyan a pu dégager sa femme et l’emmener en toute sécurité dans leur voiture, mais ce faisant, il a fini par se blesser à la jambe.

Le célèbre photographe Viral Bhayani a partagé la vidéo sur son compte Instagram avec la légende : “L’acteur bollywoodien Gurmeet Choudhary se blesse en protégeant sa femme Debina Bonnerjee d’une foule et s’assure que sa femme et ses fans sont en sécurité.” La vidéo est devenue virale dès qu’elle a été partagée sur les réseaux sociaux.





Parlant de tout l’incident, Gurmeet a déclaré à IANS : “Après la représentation, de nombreux fans se sont rassemblés dans les coulisses. Il y avait une foule énorme et ils sont arrivés sur scène pour cliquer sur les photos, il est devenu difficile de m’équilibrer et même ma jambe s’est tordue. J’ai dû sauver Debina et d’autres fans ont également été blessés parce que cela arrive souvent à cause de l’excitation dans une telle foule que les gens se blessent, alors de toute façon nous avons réussi à nous en sortir en sauvant d’autres fans également.”

Bien que Gurmeet ait également été brutalement critiqué pour avoir montré ses blessures mineures. Les internautes se sont rendus dans la section des commentaires et l’ont critiqué avec des commentaires sarcastiques. Un utilisateur d’Instagram a écrit : “Est-ce que baap ree… Les urgences m’admettent karna pdega… bahut bhayankar blessure ho gayi hai… docteur bulaao re (Il devra être admis aux urgences, appelez un médecin immédiatement )”, tandis qu’un autre a commenté, “Arey koi ambulance bulaao itni chot lagi hai bechare ko (Appelez une ambulance, il s’est tellement blessé)”.

