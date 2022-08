Gurmeet Choudhary révèle que ses parents ont dit “Shabaash Beta” après avoir découvert la deuxième grossesse de Debina Bonnerjee

Quatre mois après avoir eu leur premier enfant, Lianna, Gurmeet Choudhary et Debina Bonnerjee attendent leur deuxième enfant. La nouvelle a été une énorme surprise pour leurs fans. En fait, Debina Bonnerjee a été trollée pour la même chose, mais elle a dit qu’elle considérait cela comme la décision de Dieu. Gurmeet Choudhary dans une interview à ETimes TV a déclaré qu’ils luttaient depuis cinq ans pour avoir un enfant. Il a dit qu’ils avaient consulté un certain nombre de médecins. Il a déclaré à ETimes : “Pour nous, Lianna a été le plus grand cadeau de notre vie. Elle est tout pour moi Aur bahut shiddaton et manaton ke baad humein mili hai Woh. Et maintenant, quand la bonne nouvelle de notre deuxième bébé est arrivée, c’était une grande surprise pour nous.”

Gurmeet Choudhary a dit que lorsque Dieu donne, il donne en abondance et au bon moment. Il pense que Lianna aura désormais un frère qu’elle pourra appeler le sien pour la vie. Selon Gurmeet Choudhary, ce sera un beau lien à vie pour Lianna. Il a dit que son père était son héros et qu’il essaierait d’être le même pour ses enfants. Gurmeet a déclaré que deux enfants étaient une énorme responsabilité sur ses épaules. Il a déclaré à ETimes TV : “Je suis sûr que je serai leur héros. Je dois être parfait à chaque coin de rue pour eux.”

Il a dit que ses parents avaient dit shabhaash beta lorsqu’ils ont entendu parler de la deuxième grossesse de Debina Bonnerjee. Il semble qu’il n’y ait qu’une différence de 11 mois entre Gurmeet Choudhary et son frère aîné. Ce sera une situation similaire pour Lianna et son frère.