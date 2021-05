Gurmeet Choudhary reçoit son premier vaccin contre Covid | Nouvelles des gens

Mumbai: L’acteur Gurmeet Choudhary a publié samedi une photo Instagram en train de prendre son premier vaccin contre le COVID et a encouragé tout le monde à aller pour le vaccin préventif.

« #GotVaccinated S’il vous plaît, n’attendez aucune sorte de pensées ou de nouvelles » ceci ou cela « , la vaccination est très importante non seulement pour vous mais pour tout votre entourage, c’est l’un des moyens les plus efficaces pour aider #India est pour vous faire vacciner. C’est mon humble demande à vous tous, veuillez vous inscrire et obtenir un horaire dans les centres / hôpitaux les plus proches et disponibles. Les créneaux horaires peuvent prendre du temps à apparaître, mais cela apparaîtra. #IndiaWillHeal #BetterTogether #IndiaTogether # covid19india, « a-t-il écrit à côté d’une photo de lui en train de prendre sa première photo.

Son épouse, l’actrice Debina Bonnerjee, avait également posté une photo d’elle se faisant vacciner vendredi soir. Elle a écrit: « Je n’ai jamais pensé que me faire vacciner serait digne de » Post « ! Excitation et émotions mitigées à la fois .. Mais c’est ce que c’est .. Le plus important dans cette période et cette situation que nous traversons, c’est C’est le mieux que nous puissions faire pour nous et pour les gens qui nous entourent. Brisons la chaîne et avançons sans crainte et faisons-nous vacciner ne pensez pas « ki pehele yea log kar le fir hum karenege » ou comparez nos vaccinations aux autres .. Ce qui est important est TRÈS IMPORTANT et c’est ainsi que nous pouvons apporter des changements, aider l’Inde à guérir en nous faisant vacciner, alors veuillez vous inscrire et vous faire vacciner. «

Gurmeet a récemment annoncé son intention d’ouvrir des hôpitaux de 1000 lits à Patna et Lucknow.

« Aujourd’hui COVID a frappé, demain il y aura beaucoup plus de maladies terribles qui nous obligeront à lutter contre elles. Nous partons de Lucknow et Patna comme les principaux centres de ce projet car ils sont l’épicentre de la nation et ils se connectent à tous Une fois que ceux-ci seront formés, nous reproduirons la même chose dans d’autres États également. Tous les hôpitaux seront équipés de la technologie de l’IA et seront sous la direction de spécialistes », dit-il.