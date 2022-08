Gurmeet Choudhary réagit à lui, sa femme Debina Bonnerjee étant trollée pour une deuxième grossesse, dit “hum jo hain …”

Gurmeet Choudhary et Debina Bonnerjee ont annoncé leur deuxième grossesse plus tôt cette semaine le 16 août. Outre tous les messages de félicitations, le couple a également dû faire face à la colère des trolls des médias sociaux qui se moquaient de Gurmeet et Debina alors qu’ils avaient accueilli leur premier bébé. à peine quatre mois en avril.

Maintenant, dans une récente interview, Gurmeet, qui a joué Lord Rama dans la série télévisée mythologique Ramayan de 2008 diffusée sur la défunte NDTV Imagine et est tombé amoureux d’elle à l’écran Sita jouée par Debina, et l’a épousée plus tard en 2011, a a réagi à ces trolls en mentionnant qu’ils ne sont pas affectés par les commentaires négatifs.

S’adressant à Hindustan Times, l’acteur de Khamoshiyan a déclaré : “Je lis les commentaires en ligne, mais quand je sens qu’ils se transforment en trolling, j’arrête de les lire. Donc, cela ne nous affecte pas. Et c’est la raison pour laquelle Debina et Je suis tellement détendu. Hum jo hain, humme hi malum hai. Nous seuls connaissons nos vérités. Avant d’avoir Lianna, nous avons parcouru un chemin très difficile pour avoir un enfant dans notre vie, et bahut saare log usse road se guzarte hain . Alors, devenir parents pour la deuxième fois est un miracle pour nous. Nous sommes bénis.





L’acteur déclare même qu’il a toujours souhaité que Lianna grandisse avec un frère en poursuivant : “J’ai toujours voulu ke uska ek sibling ho, jiske saath woh badi ho. Je pense que quand un enfant grandit avec un autre, il ne se sent jamais seul. Mere bhai aur mere mein bhi 11 mahine ka hi différence a bas, nos parents se sont occupés de nous ensemble, et nous avons grandi. Donc, je pense que c’est la meilleure chose qui nous arrive. Maintenant, nous serons une famille complète, comme on dit souvent, hum do, humare do.”