Gurmeet Choudhary gagne Internet en pratiquant la RCR à un homme qui s’est effondré sur la route, les internautes le qualifient de « véritable héros »

Gurmeet Choudhary gagne Internet alors que sa vidéo donnant la RCR à un homme qui s’est effondré sur la route devient virale sur les réseaux sociaux.

Gurmeet Choudhary, surtout connu pour ses performances dans diverses émissions de télévision, a récemment conquis les cœurs avec son geste humanitaire en pratiquant la RCR à un homme qui s’est effondré sur la route. Le geste de l’acteur a incité les fans à le qualifier de « véritable héros ».

Vendredi, un paparazzi a partagé une vidéo de Gurmeet Choudhary en train de réanimer un homme qui s’est effondré sur la route et l’a également aidé à se rendre à l’hôpital. La vidéo de l’acteur est désormais virale sur les réseaux sociaux, les fans ne tarissant pas d’éloges sur l’acteur pour son geste. Les internautes ont comblé l’amour de l’acteur et l’ont qualifié de « messie ». Dans le clip viral, Gurmeet porte un t-shirt noir et un jean militaire associé à une casquette noire. On voit l’acteur administrer la RCR à l’homme inconscient en prenant les intervalles nécessaires entre les deux.





L’un des commentaires disait : « C’est ce que nous appelons d’abord l’humanité, je veux dire chapeau bas mon frère. » Un autre a écrit : « Dieu merci, au moins n’importe quelle célébrité est un être humain, dil jeet liya. » Un autre fan a écrit : « Un gars tellement sympa. Que Dieu te bénisse. » Un autre fan a écrit : « Sach ne ji, vrai héros ». Un autre a écrit : « le vrai héros Gurmeet Choudhary ».

Gurmeet a dépeint Lord Ram dans le Ramayan d’Anand Sagar. L’acteur est également connu pour son rôle dans des séries télévisées comme Maan Singh Khurana dans Geet Hui Sabse Parayi. Il a également figuré dans Punnar Vivah face à Kratika Sengar. Il a fait partie d’émissions de téléréalité comme Jhalak Dikhlaa Jaa 5, Nach Baliye 6 et Khatron Ke Khiladi 5. Il a fait ses débuts à Bollywood avec Khamoshiyan de Vikram Bhatt.

Gurmeet Choudhary est récemment devenu père de deux filles. L’acteur est marié à l’actrice de télévision Debina Bonnerjee. Le couple a accueilli leur première fille en avril 2022, suivi d’une autre petite fille en novembre 2022. L’acteur s’est ouvert sur l’accueil de sa petite fille et a déclaré : « En fait, beaucoup de choses ont changé, les responsabilités ont augmenté. Quand je vois Lianna, le monde s’arrête pour moi. Elle m’hypnotise, ou peut-être que je suis hypnotisé. Pour moi, ma famille est ma priorité absolue, et après, c’est le travail et tout le reste. Nous avons compris pendant la pandémie que votre famille sera toujours votre plus grand soutien. J’y crois et pour moi, ma famille est tout.

