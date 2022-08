Gurmeet Choudhary-Debina Bonnerjee est prête à accueillir le bébé n ° 2 quelques mois seulement après avoir accueilli Lianna [View Post]

Debina Bonnerjee et Gurmeet Choudhary a accueilli une petite fille en avril de cette année. Les deux tourtereaux ont été occupés à adorer les parents de leur nouveau-né, Lianna Choudhary. Et devine quoi? Les deux sont prêts à accueillir bientôt un autre enfant. Vous avez bien lu. L’acteur et l’actrice de Ramayan se sont servis de leurs réseaux sociaux pour faire une annonce de couple concernant le bébé numéro 2. Debina Bonnerjee et Gurmeet Choudhary vont bientôt accueillir leur deuxième enfant et les deux futurs parents sont sur un petit nuage.

Annonce du bébé n ° 2 de Debina Bonnerjee-Gurmeet Choudhary

Debina et Gurmeet ont partagé une adorable photo qui mettait également en vedette Lianna. Gurmeet Choudhary tourne le dos à la caméra tandis que Debina Bonnerjee regarde Guru qui la regarde. La petite Lianna est concentrée sur la caméra comme toujours. Debina tient une échographie dans sa main. Elle a légendé le post affectueux en disant : “Peu de décisions sont divinement chronométrées et rien ne peut changer cela… c’est une telle bénédiction… bientôt pour nous compléter”, avec les hashtags, “#babyno2 #mommieagain #ontheway #pregnancydiaries #daddyagain #gurmeetchoudhary #debinabonnerjee.” Découvrez le post de Debina Bonnerjee et Gurmeet Choudhary ici:

Des amis célèbres envoient des messages de félicitations à Debina-Gurmeet

La deuxième annonce de grossesse de Gurmeet Choudhary et Debina Bonnerjee va être une énorme tendance dans le nouvelles de divertissement aujourd’hui. Dès que les deux tourtereaux ont laissé tomber le message, des amis et des collègues de l’industrie ont afflué de messages de félicitations dans la section des commentaires du message. Rashami Desai, Mahhi Vij, Anita Hassanandani, Tina Datta, Yuvika Choudhary et d’autres ont félicité le duo pour l’annonce de leur deuxième bébé.

Le parcours de grossesse de Debina

En essayant d’avoir son premier enfant, Debina Bonnerjee a révélé qu’ils prévoyaient d’avoir un bébé depuis 2017. Cependant, elle ne pouvait pas concevoir. Ils ont essayé pour IUI environ 5 fois, ce qui a abouti à un échec. Ils ont alors décidé de faire une FIV. Pour la même chose, les médecins ont dû pratiquer une intervention chirurgicale pour l’aider à concevoir. La chirurgie a coûté environ Rs 75K à 1 lakh. Le processus d’extraction des œufs qui a lieu trois fois coûte Rs 1,5 lakh chacun. Debina a révélé le processus en détail dans son Vlog sur YouTube. Le bébé n°2 est aussi une bénédiction pour le couple.

Félicitations, Debina Bonnerjee et Gurmeet Choudhary.