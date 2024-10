Gurman : l’écran Apple Smart Home comprendra un support de type iMac

Dans la newsletter Power On de ce week-endMark Gurman de Bloomberg a décrit quelques détails supplémentaires sur les prochains produits pour la maison intelligente d’Apple, et il semble probable qu’il y aura un retour à l’un des ordinateurs bien-aimés d’Apple – l’iMac G4.

On s’attend depuis longtemps à ce qu’Apple travaille sur un écran pour maison intelligente, et celui-ci est actuellement en passe d’être livré au début de l’année prochaine. Cet appareil sera également le premier produit pour maison intelligente d’Apple à prendre en charge Apple Intelligence et comportera la puce A18.

Selon Gurman, il comportera un écran relativement petit, de la taille de deux iPhones placés côte à côte, avec un rapport hauteur/largeur carré. Le produit sera probablement relativement bon marché et facile à diffuser dans votre foyer, ce qui rendra le prochain système d’exploitation homeOS d’Apple assez accessible.

Gurman mentionne également que le nouveau homeOS d’Apple exécutera des applications telles que FaceTime, Notes et Calendrier, le décrivant comme « bien adapté » aux diaporamas vidéo et photo.

De plus, il dit qu’il est possible que la base comprenne des haut-parleurs, faisant de l’écran de la maison intelligente un HomePod avec écran.

Cependant, la partie la plus intéressante de toutes est une petite information de conception sur laquelle Gurman a souligné :

L’écran est positionné en biais sur une petite base, ce qui rappelle le fond circulaire de l’iMac G4 d’il y a une vingtaine d’années.

Il semble que le prochain écran Apple Smart Home sera un joli retour en arrière pour les fans d’Apple, dont beaucoup ont toujours voulu voir le design rétro de l’iMac faire son retour.

Que pensez-vous du prochain écran pour maison intelligente d'Apple ? Allez-vous en acheter un ?

