Gurman: la série iPhone 15 Pro apportera des lunettes plus fines et des cadres en titane

La série iPhone 15 devrait apporter des changements notables par rapport à la récolte d’appareils de l’année dernière et Marc GurmanLa dernière newsletter de contient quelques détails à nous donner avant le grand lancement qui devrait avoir lieu en septembre.

L’iPhone 15 Pro et Pro Max sera doté d’une nouvelle technologie d’affichage LIPO (Low Injection Pressure Overmoulding) qui aidera à réduire les cadres autour de l’écran à seulement 1,5 mm par rapport aux 2,2 mm de la série iPhone 14 Pro. Le processus d’affichage LIPO était déjà utilisé depuis l’Apple Watch Series 7 et Apple devrait maintenant l’intégrer à la série iPhone Pro et éventuellement à la prochaine génération d’appareils iPad Pro.







Maquette d’écran iPhone 15 Pro

Les panneaux de verre de l’iPhone 15 Pro sont déjà apparus dans une vidéo pratique en mars et pronostiqueur Univers de glace partagé une maquette de l’apparence des nouveaux affichages. Les iPhone 15 et iPhone 15 Plus réguliers devraient être mis à jour avec les découpes Dynamic Island, mais les écrans ProMotion 120 Hz resteront exclusifs aux téléphones Pro.

Le deuxième grand changement attendu sur la série iPhone 15 Pro est le passage à un cadre en titane qui sera plus solide et plus léger que la mise en œuvre actuelle en acier inoxydable utilisée depuis l’époque de l’iPhone X.







Le cadre en acier inoxydable peut disparaître

La série 15 Pro recevra des caméras mises à jour avec un véritable objectif périscope exclusif à l’iPhone 15 Pro Max offrant un zoom optique 6x.

Les modèles Pro recevront également le chipset Apple A17 fabriqué sur le nœud 3 nm de TSMC et une conception arrière légèrement modifiée avec des bords plus doux. Les iPhone 15 et 15 Plus réutiliseront le SoC A16 de l’année dernière.

Gurman pense également que la série iPhone 15 adoptera la nouvelle conception de châssis de l’iPhone 14, ce qui facilitera la réparation de tous les prochains téléphones d’Apple. L’USB-C est également au menu de toute la génération d’iPhone 15.

Toutes les nouvelles fonctionnalités des iPhones de cette année devraient toutefois être payantes, l’iPhone 15 Pro Max commençant prétendument à 200 $ de plus que le 14 Pro Max de l’année dernière, tandis que le 15 Pro verra une augmentation de 100 $.

Source