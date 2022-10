Gurman : il est peu probable qu’Apple organise un événement en personne en octobre, pas de Touch ID sur l’iPhone 15

La dernière newsletter de l’analyste de Bloomberg Marc Gurman suggère qu’Apple renoncera à organiser un événement en personne pour ses nouveaux MacBook, iPad et Apple TV et annoncera simplement les nouveaux appareils sur son site Web. Apple devrait annoncer de nouveaux modèles de MacBook Pro 14 et 16 avec des chipsets M2 Pro et M2 Max mis à jour aux côtés de nouveaux modèles d’iPad Pro 11 et 12.9 avec la puce M2 standard. Apple TV devrait également recevoir une mise à jour avec la puce Apple A14 et 4 Go de RAM.

De plus, Gurman suggère qu’Apple ne ramènera pas Touch ID sur l’iPhone 15 ou sur l’un des prochains iPhones phares dans les années à venir. Il est possible que nous voyions un iPhone SE avec un scanner Touch ID monté sur le côté intégré dans le bouton d’alimentation sur toute la ligne. Gurman mentionne également qu’Apple teste le suivi du sommeil sur le haut-parleur HomePod en interne dans ses laboratoires, mais il n’a pas expliqué comment le suivi fonctionnerait.

