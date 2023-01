Gurman dit “qu’il n’est pas prévu de lancer une nouvelle Apple TV en 2023”

Il est peu probable qu’Apple publie une Apple TV 4K mise à jour cette année, Mark Gurman de Bloomberg déclarant qu'”il n’y a pas de plans” pour qu’un décodeur mis à jour fasse ses débuts avant 2024 après le lancement d’un modèle considérablement amélioré à la fin de l’année dernière.

Apple a donné à l’Apple TV 4K une amélioration des performances avec la puce A15 Bionic, la prise en charge HDR10+ et plus encore pour un nouveau prix de départ plus abordable en octobre 2020. La mise à jour a apparemment apporté suffisamment pour maintenir l’Apple TV dans un avenir prévisible, ni Gurman ni aucune source fiable de la chaîne d’approvisionnement ne prévoyant le lancement d’une nouvelle itération du décodeur de sitôt.

La dernière Apple TV 4K d’Apple offre «une qualité cinématographique impressionnante grâce à la puce A15 Bionic», déclare Apple, offrant des performances plus rapides et un gameplay plus fluide. La prise en charge HDR10 + rejoint Dolby Vision sur Apple TV 4K, offrant des films et des émissions de télévision de la meilleure qualité possible sur davantage de téléviseurs HDR10 + pris en charge, et des performances jusqu’à 50% plus rapides par rapport au modèle précédent.

Apple TV 4K prend en charge HDR10+, en plus de Dolby Vision, étendant la qualité visuelle sur plus de téléviseurs.

En tant que hub domestique, Apple TV 4K se connecte en toute sécurité aux accessoires intelligents compatibles, y compris les caméras HomeKit, les lumières, les stores, etc. permettant à l’utilisateur de définir des scènes et de contrôler sa maison intelligente pendant son absence ; et garantit que les accessoires peuvent fonctionner automatiquement.